‘Temps de Festa’ o el arte de la liturgia

Sant Antoni, la Patrona, Sant Sebastià, el Corpus... las fiestas más populares de Pollença están unidas desde tiempos inmemoriales a la liturgia cristiana y sin embargo son muchos los ciudadanos que las disfrutan ajenos a su significado original. La iconografía que rodea a todas estas celebraciones forma parte desde hace generaciones de la memoria colectiva. Las Àguiles (únicas en Mallorca) son un claro ejemplo de ello.

La parroquia de Pollença ultima ahora la edición de un libro ilustrado por la artista Georgina Gamundí que conecta la liturgia con la iconografía, a través de sus dibujos y la literatura. Textos de autores pollencins o relacionados con Pollença se incorporan en cada uno de los capítulos conformando una obra completa coordinada por la doctora Rosa Ribas y Garriga que hace plausible una idea original del rector Francesc Vicens.

El libro, que se complementará con una exposición de los bocetos y dibujos originales de Gamundí, se tenía que presentar inicialmente ayer pero la presentación formal de la obra y la inauguración de la muestra se han pospuesto a la espera de que pase la crisis del coronavirus y las consiguientes medidas de confinamiento.

La idea de crear esta obra surgió hace dos años casi por casualidad. «El rector me pilló en la iglesia dibujando, como había estado haciendo durante años con un grupo de urban sketchers en la Península, antes de establecerme aquí», explica Gamundí. «Al verme un par de veces me dijo que quizá podíamos hacer algo interesante y me propuso hacer un recorrido ilustrando cada mes de todo lo que se hacía en la parroquia. He estado haciéndolo dos años», dice la artista.

Las ilustraciones están realizadas en tinta china (que ofrece un potente blanco y negro) con trazas de color realizadas con lápices, acuarela y purpurina dorada. El libro incluye 45 ilustraciones diferentes, aunque los dibujos que ha hecho Gamundí en estos dos años superan los 150. «Ha sido un trabajo muy interesante no solo hemos ilustrado las fiestas más conocidas (las Àguiles, la Patrona...) sino también por ejemplo la Exaltació de la creu que se hace en septiembre, la milagrosa o Sant Cristófol, avanza la artista.