Los bomberos formados piden al Consell de Mallorca que cubra ya las plazas vacantes

Un total de 24 bomberos, que el pasado mes de febrero terminaron su formación profesional, reclaman al Consell de Mallorca que cubra las plazas vacantes en el cuerpo. Actualmente, existen un total de ocho plazas sin cubrir en el cuerpo de Bombers de Mallorca de la institución insular.

Los bomberos formados realizan esta petición al conseller de Funció Pública, Josep Lluís Colom, porque «los efectivos que están en activo están haciendo sus guardias y cobrando horas extras» y recuerdan que «Bombers de Mallorca tiene abierta una inspección de trabajo por exceso de guardias y horas extras, por lo que están obligados a aumentar el número de trabajadores para así poder disminuir los turnos de refuerzo ante del próximo septiembre».

Los bomberos que no tienen plaza son conscientes de que ahora no la hay para todos, pero piden al Consell que «empiece a contratar en función de las plazas libres». Además, consideran que se incumple con inspección de trabajo porque «no se repone plantilla aún teniendo a gente formada». Uno de los afectados por la falta de contratación indica que «el Consell sabe desde septiembre que dispondrá de 24 bomberos a partir de febrero para entrar a trabajar en cuánto sea necesario y pedimos que se cubran de inmediato las plazas vacantes». Este bombero también critica una «mala planificación porque hasta principios de marzo no nos han tomado las medidas del traje de intervención y, después, se ponen excusas de falta de material, de cuadrar el cuadrante y que tienen otras prioridades».

Estos bomberos recién formados se reunieron con miembros del Consell, que les informaron que la previsión de las primeras contrataciones será en torno a junio. Los afectados consideran que es muy tarde.

Coronavirus

Los bomberos que esperan ser contratados alertan del peligro que existe de que el coronavirus afecte a algún efectivo que se encuentra en activo «porque se podría dejar a la población sin este servicio tan esencial».

De ahí dicen que «es tan importante tener la plantilla cubierta al 100 por cien y tener al resto en bolsa para su incorporación inmediata».