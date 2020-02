La alcaldesa de Alcúdia no abrirá una comisión de investigación por las exenciones del IBI

La alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa (PSOE), no abrirá «por el momento» una comisión de investigación para aclarar por qué 43 casas del casco antiguo han estado exentas de pagar el IBI durante años, aunque «ninguna estaba catalogada en su totalidad». Cabe recordar que un grupo de vecinos, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle Estel, ha pedido que se abra la comisión y una auditoría del área de Rendes y Extraccions.

Cuatro años

Los vecinos, lo hacen después de que la alcaldesa admitiera en el pleno de noviembre el «descontrol» del área, que le ha llevado a dejar sin efecto las exenciones del IBI y reclamar el pago del impuesto de los últimos cuatro años a los propietarios, entre otros los que piden la investigación.

Los afectados piden, no solo una comisión de investigación, sino una auditoría a fondo del área que gestiona el IBI pero también otros impuestos, tasas municipales y sanciones.

La alcaldesa no prevé auditar pese las presuntas irregularidades que detectó el Consultiu. «Pienso que lo que ha habido es un error de comunicación entre las áreas de Rendes y Urbanismo pero no mala fe; los propietarios no tienen la culpa», dice. Según Rebassa «parece ser que Rendes autorizó las exenciones en base al catálogo de patrimonio aprobado provisionalmente en 2004 que luego tumbó el Consell por deficiencias. Lo importante es revisar el catálogo y ver si hay que proteger de forma integral alguna casa no incluida».