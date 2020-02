Vecinos de Alcúdia piden una comisión de investigación sobre las exenciones del pago del IBI

Un grupo de vecinos de la calle Estel ha presentado un escrito en el Ajuntament d'Alcúdia en el que solicita que se abra una comisión de investigación sobre las exenciones del pago del IBI de las que se han beneficiado numerosas viviendas del casco antiguo y que el propio Ajuntament ha anulado, previa solicitud de informe al Consell Consultiu.

En el pleno ordinario del 18 de noviembre la alcaldesa Bàrbara Rebassa (PSOE) se refirió al «descontrol» que presuntamente se habría mantenido «durante años».

La regidora Joana Maria Bennàssar quiso dejar claro que la inclusión de estas casas «hace 10, 20 o 15 años, no lo sé, los que sean... y su posterior exclusión , siempre ha sido un tema técnico», pero los argumentos expuestos y las dudas sembradas por miembros del propio gobierno y de la oposición han llevado a los residentes de este inmueble a pedir responsabilidades.

Los vecinos que solicitan la comisión de investigación, y también una auditoría del área de Rendes i Extraccions, aseguran que en su caso concreto no tributaban porque disfrutaban de una exención tributaria «reconocida por el Ajuntament». Dicen que, primero habían solicitado la exención en calidad de propietarios de inmuebles catalogados y que el Ajuntament se la concedió «después de la correspondiente tramitación administrativa». No obstante denuncian que «hay inmuebles no catalogados en las calles Cristòfol Colon, Roca y Pou Nou que tienen la exención de IBI».