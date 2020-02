El comprador del hotel Formentor podrá reformar pero no ampliar el complejo

El nuevo propietario del hotel Formentor podrá reformar el complejo, pero no ampliar las instalaciones. La ficha urbanística del hotel contempla la posibilidad de ampliar el número de plazas turísticas pasando de las 250 autorizadas actualmente a 350 plazas, pero la normativa urbanística está suspendida en Formentor por orden judicial.

Así lo recordó este lunes el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre Ochogavía (Tots) después de que el diario Cinco Días publicara este sábado que el grupo Four Seasons ha comprado el complejo. Fuentes del Grupo Barceló desmienten que la operación esté cerrada: «Hay mucho interés en el mercado por hacerse con ese activo y estamos recibiendo ofertas. Aunque no hay un especial interés en vender, lógicamente oiremos cualquier planteamiento que pueda hacérsenos y decidiremos al respecto. Pero en estos momentos el hotel sigue en Barceló Hotel Group (aunque está cerrado hasta abril)».

Tal y como adelantó hace semanas Ultima Hora el alcalde Tomeu Cifre confirma que son varios los posibles compradores que se han acercado al Ajuntament para evaluar las posibilidades de ampliar el complejo. Cifre explica que «es una situación compleja». «Ahora se permite la reforma pero no la ampliación que marca la ficha debido a la falta de un planeamiento y a la falta de dotación de servicios». Respecto a la la compra por parte de Four Seasons del que sería su segundo hotel en España, el alcalde dice que «sería una noticia muy importante para Pollença pero todo está sujeto a una venta que aún no se ha cerrado». «Pedí, para tranquilidad de los trabajadores, qué pasará esta temporada y me dicen que aún analizan las ofertas y que este año tienen intención de reabrir como Barceló».

127 habitaciones

Cabe recordar que el grupo Barceló adquirió el hotel en junio de 2006 cuando este tenía 127 habitaciones. En los últimos años se han hecho algunas mejoras.