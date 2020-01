Reactivado un antiguo vertedero de residuos en Banyalbufar

?? Arran de la comunicació d'un particular, localitzam un antic abocador de residus a Banyalbufar dins el #PNSerraTramuntana, on recentment s'hi han tornat a vessar residus domèstics

?? No deixis els teus residus a la natura. Cuidar-la també passa pel reciclatge pic.twitter.com/LnYcnIbS7y