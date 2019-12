Pintada de «fascistas» en la sede de Vox en Inca

La sede que Vox tiene en Inca ha aparecido este viernes por la mañana con una pintada que reza «fascistas», escrita en catalán y con pintura roja, unos hechos por los que la formación ha presentado denuncia ante la Guardia Civil.

El local que ejerce de funciones de oficina que el partido de Jorge Campos tiene arrendado en la capital del Raiguer se encuentra en la Avinguda des Raiguer número 63.

El concejal de Vox en el Ajuntament de Inca, Xisco Pol, ha manifestado al respecto que «ya vemos cómo actúan los que se dicen defensores de la democracia, no toleran que Vox haya llegado a las instituciones, que tengamos dos concejales en el ayuntamiento y que en las pasadas elecciones del 10N fuéramos la segunda fuerza en el municipio con el 22,59 por ciento de los votos».

Pol ha expresado su indignación por lo que considera «no una simple pintada, sino un insulto a los votantes que nos apoyan y que están hartos de sambenitos por parte de los radicales». El regidor apunta que «la kale borroka del independentismo y la izquierda radical no nos hará callar. En Inca seguiremos defendiendo los valores constitucionales por mucho que algunos se empeñen en normalizar los que no es normal. Los radicales no deberían recibir ni el amparo ni el silencio cómplice de ciertos partidos políticos». «Esperamos la condena de los demás partidos de Inca, ante la intolerancia no caben silencios», ha concluido.

Por el momento se desconoce quién se encuentra tras la autoría de esta acción vandálica.