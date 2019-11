El Patronat Joan XXIII elegirá una nueva junta directiva el próximo lunes

La actual junta directiva de la Associació Patronat Joan XXIII ha convocado una asamblea general para el próximo lunes con los objetivos de rendir cuentas y de elegir a los miembros de la nueva junta que se hará cargo de la institución.

Hasta el próximo jueves se podrán presentar las candidaturas que aspiren a conformar la gerencia que sustituirá a la actual. El exalcalde Pere Rotger, que ya estuvo al frente del patronato entre mayo y octubre de 2018, ha confirmado que se presentará tras la petición de la actual presidenta y de cinco directoras del centro, aunque aclara que «yo no voy con ningún bando; mi intención es la de ayudar al máximo a una entidad que es muy importante en la comarca y que da un gran servicio a tantas familias».

En la asamblea general del próximo lunes se darán a conocer los resultados de la auditoría encargada por la entidad a través de un procedimiento garantista y externo. Además, se expondrá el informe de proyectos ejecutados y los que se están implantando.

La actual junta directiva, a través de su presidenta Magdalena Corró, manifiesta que «no solo no compartimos los motivos y reivindicaciones promovidas, si no que durante estos meses se ha garantizado la solvencia y corrección del proyecto social, sin reducción alguna de las prestaciones de los usuarios». También indica que «a día de hoy, la asociación no ha recibido demanda alguna por parte de los socios que la anunciaron».