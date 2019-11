Company evita ‘in extremis’ que el histórico dirigente del PP Onofre Plomer deje la formación

El histórico dirigente y fundador del PP en Muro Onofre Plomer, ha estado a punto de abandonar el partido, una decisión que, como reconoce él mismo, ha dejado en suspenso gracias a la intervención del presidente regional del partido, Gabriel Company, quien le visitó el pasado domingo.

«El viernes y sábado estaba bien decidido a marcharme, aunque lleve toda la vida en el partido, pero Company me ha escuchado, vino a verme el domingo antes de ir a la Fira de Llubí, y nos hemos emplazado a volver a hablar», admite Plomer.

Las razones del histórico político en Muro son distintas a las que han provocado la ruptura de la junta local de Andratx con la dirección del partido. «Yo no estoy disgustado con el PP a nivel de Palma, sino con la junta local en Muro, que me ha despreciado, sobre todo la que fue la candidata, aupada por unos 6 ó 7, y a la que no votaré si vuelve a serlo en las próximas municipales», señala Plomer. Señala así directamente a Margalida Ballester, única concejala que obtuvo el PP en las elecciones de mayo, y que forma parte del equipo de gobierno en el Ajuntament de Muro, mediante un pacto con CDM y El PI.

«Es una maestra sin experiencia política, nadie la conocía y el PP me pidió que fuera de número dos cuando yo llevaba 12 años retirado de la política; tras una campaña electoral en la que trabajé más que nunca y de haber negociado el pacto por el que ahora ella vive de la política, no me invitaron ni a la firma del mismo ni he sabido nada más», lamenta Plomer.

Sobre si ha recibido ofertas de otros partidos si rompe con el PP, Plomer admite «solo insinuaciones, pero es evidente que para bien o mal, soy una persona muy conocida».