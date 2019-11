José Manuel Ruiz también dimite como presidente de la junta del PP de Calvià

Tras sus homólogos de Andratx y Búger, José Manuel Ruiz también dimite como presidente de junta local. En este caso, de la de Calvià. El propio Ruiz se puso este jueves en contacto con Ultima Hora para confirmar su dimisión. «Una renuncia que, si de mi voluntad hubiera dependido, se habría producido el mismo día en que, tras la elecciones municipales y autonómicas de mayo, decidí no recoger mi acta como regidor. Pero, en contra de mi criterio, no lo hice», lamenta.

La razón: «Desde la dirección regional del partido me pidieron que me quedara para que pudieran preparar mi relevo al frente de junta», apunta Ruiz. Quien también reconoce que, según su opinión, el cambio debía pasar por la actual portavoz del PP en el Ajuntament, Luisa Jiménez. «Sin embargo, aunque desde agosto llevo hablando de ello con Palma, de allí sólo he recibido largas, diciéndome que no era el momento. Pero yo ya no puedo continuar», declaraba este jueves José Manuel Ruiz, al tiempo que daba por seguro que su dimisión no se demoraría más allá de este viernes.

«En la próxima reunión de la junta ya no seré presidente», añadió. Y la reunión está previsto que sea el lunes. Durante la conversación con este diario, Ruiz repitió y recalcó que su intención era irse en junio, en responsabilidad por los malos resultados cosechados por el PP y la candidatura que encabezaba. Así, viéndose desde entonces fuera, José Manuel Ruiz ya no ha presidido ni asistido a las tres últimas reuniones mensuales de la junta.

Por otra parte, este diario ha podido saber por varios integrantes de la junta del PP en Calvià que, si Jiménez es finalmente la persona digitada por la dirección regional para sustituir a Ruiz, un centenar de afiliados formalizará su baja (supuestamente ya firmada) del partido.