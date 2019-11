Manacor abre la puerta a que las mujeres puedan bailar de Dimonis por Sant Antoni

Poder ver a una mujer interpretando el papel de Dimoni Gros durante las fiestas de Sant Antoni de Manacor está más cerca que nunca. El Patronat de Sant Antoni de la ciudad ha convocado un curso con el objetivo de formar un plantel de personas dispuestas a aprender y conocer el baile de la colla de Dimonis. De las 24 plazas que se abren en este curso, 12 están reservadas para mujeres.

El presidente del Patronat, Antoni Gomila, explicó este lunes que «se hará el curso para formar a varias personas para que conozcan los bailes y el funcionamiento de la fiesta por si, en un momento dado, se tienen que incorporar y sustituir al Dimoni Gros, alguno de los dos Dimonis Petits, al Baciner o a Sant Antoni». Para realizar el curso se escogerán a seis personas para cada uno de los cargos (tres mujeres y tres hombres), que estarán en la reserva por si tienen que salir a danzar. A pesar de tener reservas, este hecho no implica necesariamente que salgan durante las fiestas de Sant Antoni de 2020.

Tanto Gomila como Mateu Juan (que interpreta al Baciner) apuntaron a que se puede dar el caso que nadie del plantel «salga ni este año ni el próximo, aunque sí tendremos varios sustitutos por si algunos de los que interpretan a las figuras más importantes se hacen daño o están indispuestos». Esta medida se ha tomado después de que el año pasado el encargado de representar al Dimoni Gros, Antoni Puigsever, no pudiera salir por un problema de salud. El Patronat tuvo que buscar un sustituto a solo diez días de la fiesta.

Para evitar que esta situación se repita se ha apostado por enseñar los bailes a todas las personas que se quieran apuntar al curso siempre y cuando sean de Manacor, tengan más de 25 años y tengan una estrecha vinculación con la fiesta. Ya sean hombres o mujeres.

El alcalde Miquel Oliver indicó ayer que «el Ajuntament colabora con la impartición de este curso y uno de los principales motivos de la implicación de la Administración es por el impulso del plantel en temas de igualdad. No se trata de entorpecer ni forzar ninguna actuación, pero sí de encaminar que la mujer esté dentro de la fiesta. Es un paso importante, que me gustaría que fuera más grande, pero entiendo que estos pasos tienen que ser firmes».

En este sentido Gomila añadió que «son pasos que se tenían que dar y, aunque para algunos puedan parecer insignificantes, para el Patronato es un paso muy importante. Todo proceso tiene su tempus y vamos caminando hacia la igualdad». Gomila añadió que «nunca nos hemos cerrado a la incorporación de la mujer en la fiesta, aunque se debe remarcar que es una fiesta muy grande y la colla de Dimonis no se puede cambiar cada año».

En este punto, Mateu Juan quiso enfatizar, una vez más, que la incorporación de la mujer en el plantel no implica necesariamente que tenga un papel protagonista en la fiesta del próximo año porque si no hace falta no bailará nadie de la reserva.