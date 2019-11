La emotiva carta de los alumnos de Juanjo, el profesor fallecido del IES Llucmajor

Hay profesores que dejan huella, Juanjo Pérez Pons era de esos. Los alumnos del IES Llucmajor han querido dedicarle una emotiva carta a su maestro, que falleció de forma repentina, a los 48 años, el pasado sábado 2 de noviembre.

Profesor de Primaria y licenciado en Filosofía, Juanjo inspiraba a muchos de sus alumnos y compañeros de profesión. Desde que el pasado fin de semana se conociese su muerte son muchas las muestra de cariño que se han llevado en la comunidad educativa. El pasado martes en el instituto de Llucmajor se celebró un acto de homenaje en el que participaron compañeros de profesión, alumnos y exalumnos de varios centros en los que trabajó.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue cuando un grupo de alumnos de segundo de bachillerato subió al escenario para leer un emotivo relato en recuerdo a su profesor fallecido. «Hoy, para nosotros, no es el mejor día, ya que es muy difícil pasear por el instituto y no verte. Gracias por ser aquella persona feliz, amable, didáctica, divertida, espontánea, comprensiva, cachonda y, sobre todo, única», le agradecen sus pupilos.

En la carta también aprovechan para darle las gracias por todo lo que han aprendido con él, una lección que no aparecía en los libros. «De ti no hemos aprendido sólo teorías filosóficas y psicológicas, también nos has enseñado que la filosofía no sirve para nada sino que, lo importante es vivir el momento, reír, disfrutar y ser críticos con lo que nos rodea y importa. E ir con los 'megas' cargados y en ocasiones, las pilas también», aseguran.

«Puedes irte tranquilo, que toda la filosofía que dejas vivirá en nosotros. Por último, recordamos lo que tú decías: 'Como siempre, no tenemos respuestas, pero recuerda, pequeño caballero Jedai, que lo que importa, siempre, son las preguntas'». Y añaden en su despedida: «Gracias por crear pequeños filósofos y grandes personas».