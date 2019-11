El juez archiva la denuncia de los policías locales contra la exalcaldesa de Alaró Aina Munar

El juez ha archivado la denuncia que ocho de los nueve agentes de la Policía Local de Alaró registraron en octubre de 2017 contra la entonces alcaldesa Aina Munar (PSOE) a la que acusaban de no tramitar las denuncias que se imponían a los bares de noche.

Aunque el archivo de esta causa no es reciente, Aina Munar tuvo conocimiento de la decisión hace una semana y se congratula por el hecho de que «se ha demostrado que no hubo inoperancia por parte del Ajuntament d’Alaró». En su momento, Munar alegó falta de personal y de saturación para poder tramitar correctamente todas esas denuncias de los policías y anunció la contratación de una jurista para agilizar estos asuntos.

Aina Munar declara que «lo que ahora me choca mucho es que, cuando yo era la alcaldesa, los policías actuaban de oficio ante potenciales irregularidades de los bares nocturnos y en las pasadas fiestas de verano solicitamos que se nos facilitaran cuántos locales se habían inspeccionado y cuántas actas de la policía se habían registrado. A finales de septiembre, el equipo de gobierno nos contestó que los agentes no había levantado ningún acta porque no se habían percatado de que hubiera irregularidades en los locales nocturnos».

Munar ha ofrecido llegar un consenso con el PP «para solucionar los graves problemas de la Policía Local, sobre todo con los turnos nocturnos», aunque el alcalde Llorenç Perelló ha indicado que «la solución pasa por crear nuevas plazas de policía en Alaró, que es lo que vamos a hacer en breve».