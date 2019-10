Crece un 6 % la demanda de pernoctaciones en los refugios de montaña del Consell

El número de personas que se alojó en los refugios de montaña del Consell de Mallorca entre enero y septiembre de 2019 ascendió a 24.373 frente a las 23.011 del año anterior. Es decir, el número de personas que se albergaron en las instalaciones de los distintos refugios del Consell se incrementó en 1.362 en un solo ejercicio.

Este aumento representa un 5,9 por ciento del número total de usuarios. El refugio más concurrido a lo largo de los nueve primeros meses de 2019 ha sido el de Son Amer, con 5.347 alojamientos de excursionistas. Le siguen el del Pont Romà con 5.112; els Tossals Verds con 4.505; Can Boi con 4.402; Muleta con 3.994 y la Coma den Vidal, que alojó a 274 personas entre enero y septiembre del presente ejercicio.

Aparte del alojamiento, los albergues también ofertan servicios de desayunos, comidas y cenas para los excursionistas. Se da la circunstancia de que muchos de los usuarios son personas que recorren toda la Serra de Tramuntana a pie y recalan cada noche en un refugio diferente hasta completar el itinerario.

Los precios son unitarios para todos los refugios de montaña pertenecientes al Consell de Mallorca y que se encuentran en la Ruta de Pedra en Sec de la Serra de Tramuntana.

Precios

Concretamente, pasar la noche en un dormitorio colectivo cuesta 14 euros. A esto cabe añadir otros servicios que se ofertan al cliente como el alquiler de una toalla de baño por 2 euros, el menú de cena por 9,50 euros, las comidas por 13 euros o la bolsa de picnic por 8 euros. Los precios para menores de 16 años son sustancialmente inferiores. De este modo, a un menor de 16 años, pasar la noche en el dormitorio colectivo le cuesta 9 euros y un menú infantil sólo vale 5,50 euros.

El director general de Medio Ambiente del Consell, Josep Manchado, explicó que durante la temporada alta (que en el caso del senderismo comienza ahora) los refugios están llenos al cien por cien y que para obtener una plaza hay que pedirlo con «tres o cuatro» semanas de antelación.

Manchado también destacó que los fines de semana «casi todos» los usuarios son familias de la isla que deciden pasar una jornada o dos en la montaña, mientras que entre semana la mayor parte de visitantes son turistas que recorren la Ruta de Pedra en Sec.

Por otra parte, las pérdidas económicas de los refugios del Consell de Mallorca en la Serra de Tramuntana ascienden a unos 500.000 euros anuales debido al personal, pues de no contabilizarse esta partida, no solo no serían deficitarios sino que el beneficio generado se habría incrementado en un 8,9 por ciento en solo un año, según explicó Josep Manchado.

Si se excluye la partida destinada a pagar a los trabajadores, los refugios habrían pasado de generar unos ingresos netos de 435.106 euros en 2017 a los 474.488 en 2018, según datos proporcionados por el propio Consell de Mallorca.