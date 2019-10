Identifican en Felanitx a 300 personas por infracciones de basura o escombros

El servicio Patrulla Verde del Ajuntament de Felanitx ha identificado a más de 300 personas, la mayoría de ellas, el 52 %, procedentes de otros municipios, que han depositado de forma irregular o incorrecta escombros o basura en distintos puntos del municipio, durante una campaña de control de dos meses.

El consistorio ha manifestado en un comunicado que el municipio sufre el llamado «turismo de basura», como indica que un 26 % de los identificados son de Porreres, el 20 % de Santanyí, el 4 % de Campos y un 2 % de Manacor.

El servicio de control se puso en marcha el 5 de agosto para controlar los 9 puntos donde hay contenedores, así como los vertidos ilegales en zonas rurales.

Dos agentes han investigado varios puntos donde había vertidos ilegales en suelo rústico, en la Cantera de Can Cicerol, y en el camino de Son Pou, Turó de Françça, Es Carreró llarg, los contenedores de Son Prohens y el camino de la Cantera de Can Alou.

Siete personas han sido identificadas tras dejar escombros o restos de obra, de poda y residuos voluminosos. Los autores han sido informados de la infracción que han cometido y, como han retirado y limpiado la zona invadida, en esta ocasión no se les ha sancionado.

Además, los guardas rurales han identificados a más de 300 personas que han tirado basura en puntos donde no les correspondía o bien en días que no tocaba. Han sido informados de los días habilitados para depositar residuos o bien de cuál es el procedimiento adecuado para deshacerse de los voluminosos.

El concejal de Medio Ambiente, Miquel Lluís Mestre, considera que el uso de los contenedores en zonas rurales se ha normalizado tras la puesta en marcha de este servicio que además ha servido para restaurar el entorno en varios casos de vertidos.

«Hemos conseguido parar el turismo de residuos en las fronteras con Campos, Porreres y Manacor», ha asegurado, y ha indicado que los guardas rurales se han ganado la confianza de los vecinos en las zonas rurales «y les avisan ante cualquier eventualidad».

Si bien durante los dos meses que ha durado la campaña no se ha impuesto ninguna sanción, el Ayuntamiento ha recordado que a partir de ahora, si los infractores identificados son reincidentes, se les multará tal como indica la normativa.