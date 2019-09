El Ajuntament de Escorca recurre la sentencia contra la licencia de las viviendas de Es Guix

El Ajuntament d’Escorca ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso 3 de Palma que anula la licencia concedida a una constructora para ejecutar una promoción de 105 viviendas en es Guix. El recurso defiende que el Ajuntament actuó de manera correcta al otorgar la licencia, en el año 2006 y suspendida cautelarmente por un juzgado desde hace más de una década a raíz de un recurso contra ella interpuesto por el Consell de Mallorca en 2007.

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas, recalca que «acatamos el auto y tenemos claro que no se puede construir en es Guix, toda vez que el suelo fue desclasificado, pero queremos defender la honorabilidad del Ajuntament en el sentido de que en aquel momento estaba obligado a conceder la licencia, pues se ajustaba a la normativa en vigor y de haberla denegado, nos exponíamos a una demanda millonaria por prevaricación».

Según sostiene el Ajuntament d’Escorca, en 2006, cuando se concedió la licencia para construir una promoción de 105 viviendas en es Guix, «las normas subsidiarias, ratificadas por el Consell de Mallorca en 1993, lo contemplaban como suelo urbano. Después, el Consell mantuvo esta clasificación en el Pla Territorial de Mallorca en 2004; en el año 2006 el Ajuntament otorgó la licencia y en 2007 el Consell, por un cambio político, recurre contra ella», señala el alcalde.

Solivellas critica que hayan transcurrido 12 años para resolver el litigio. «La acatamos y comprendemos que nuestro territorio se tiene que proteger, pero no estamos de acuerdo en que diga que el Ajuntament no podía concederla, porque no quedaba otro remedio».

La desclasificación de es Guix como suelo urbano ha dejado fuera de ordenación a las construcciones preexistentes, entre ellas una promoción de viviendas de protección oficial.