El Consell de Mallorca quiere restringir la caza de la tórtola a un único mes tras las presiones de Europa

El Dirección Insular de Caza del Consell de Mallorca ha elaborado un nuevo plan de contención de capturas de tórtolas para ajustarse a los planes de conservación europeos. La propuesta prevé reducir a un único mes el periodo permitido de caza, del 15 de agosto al 15 septiembre, para ajustarse así a las medidas que reclama la Comisión Europea con la intención de proteger esta especie que actualmente está amenazada.

La propuesta de la dirección insular se debatirá en la reunión del Consell de Caça prevista para el próximo mes de septiembre. Así lo avanzó ayer el director insular de Caza, Jaume Tomàs, a la vez que avanzó que la intención de su departamento es llegar a una medida consensuada con todo el sector. «Europa da una serie de recomendaciones a España en cuanto a la caza de la tórtola, y nosotros nos avanzamos a estos preceptos para preservarla», añade.

La Comisión Europea ha remitido una carta con las directrices que debe tomar España y donde plantea como uno de los objetivos «cazar a niveles sostenibles local e internacional en toda la área de distribución de la tórtola común europea». La misiva ha sido remitida a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, mientras Caça del Consell espera una copia para poder tomar otras decisiones si fuera necesario.

A la intención de abrir la veda un único mes, se le unen las medidas ya adoptadas en 2017 cuando, bajo la dirección de Joan Manera, se restringió el número de capturas pasando de seis a cuatro en un primer momento, hasta fijarse en tres únicos ejemplares por día y cazador. Esto supuso la reducción del 50 por ciento de las capturas de esta especie en los últimos dos años, apuntan fuentes del Consell.

Con esta restricción planteada por la Direcció Insular de Caça, «el ave podría descansar y agruparse antes de iniciar la emigración hacia Europa», añade Jaume Tomàs mientras recuerda que este tipo de caza en Mallorca es «testimonial» presente básicamente en los municipios del Llevant y Migjorn de la Isla. Tomàs añade que otro de los proyectos en mente es mejorar los hábitats para este especie.

La propuesta del Consell se adelanta a la medida que debe tomar el Gobierno de España en cuanto este tipo de caza. Bruselas reclama una moratoria temporal para poder estudiar más detenidamente la presencia de esta especie en cada vía migratoria, basándose en datos demográficos y de caza, señala la carta remitida al Govern. Según datos de la organización SEO/BirdLife en el Estado español la presencia de tórtolas ha caído un 40 % en dos décadas.

De momento, el pasado mes de julio, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España y Francia después que no actúe y no se proteja adecuadamente esta especie que se ha reducido de manera importante en muchos puntos de la Península. En Mallorca la situación es diferente, según destaca Joan Tomàs «nuestros estudios señalan que la reducción de la tórtola no ha sido tan acentuada», explica.