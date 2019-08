Un grupo de personas se pone a cocinar en Cala Figuera durante una jornada de alto riesgo de incendio

Agentes de Medi Ambient del Govern balear han denunciado este fin de semana a un grupo de personas que estaban cocinando en una hoguera que habían encendido en la cosa, en Cala Figuera, en plena jornada declarada de algo riesgo de incendio.

El suceso ocurrió el sábado pasado, cuando los agentes paralizaron las acciones y denunciaron al grupo de personas que estaba cocinando la cena sobre fuego de leña en Cala Figuera, en una zona del litoral mallorquín catalogada como Red Natura 2000, donde habían instalado una mesa con sillas, un banco y una pérgola.

Los agentes de Medi Ambient han recalcado que «es responsabilidad de todos garantizar la conservación de espacios como éste».

En la jornada del pasado sábado, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) había suspendido las autorizaciones de uso del fuego en las cuatro islas por meteorología extrema. En el caso de Mallorca, la autorización de uso del fuego llevaba suspendida todos los días de forma consecutiva desde el pasado 5 de agosto.

? Dissabte passat, dia amb Risc Alt d'incendi, vam paralitzar i denunciar gent que estava fent foc amb llenya per cuinar i amb instal•lacions per sopar a cala Figuera, dins de la Xarxa Natura 2000

És responsabilitat de tots garantir la conservació d'espais com aquest pic.twitter.com/ADy9Hk0dCr