El lema feminista «Only yes mean yes» se hace fuerte en Magaluf

Más 50 personas participaron este jueves en la concentración en Magaluf organizada por el Moviment Feminista de Mallorca. El colectivo ha escogido esta zona costera de Calvià como escenario de la movilización feminista al ser uno de los puntos conflictivos del turismo de excesos. Precisamente ayer la Guardia Civil de Calvià detuvo a un joven francés por la presunta violación a una turista irlandés en la playa de Magaluf, por lo que concentración en este enclave tomaba todavía más relevancia.

Lemas en inglés como «Only yes mean yes» o en catalán como «els carrers seran sempre nostres» fueron los protagonistas de una concentración en que la también se llevó a cabo una performance y que ponen de manifiesto la necesidad sensibilizar sobre una lacra como es la violencia machista.

«A principios de julio, a raíz de la publicación en los medios de diversas agresiones grupales e individuales en núcleos turísticos como Magaluf, Cala Rajada o la playa de Palma decidimos hacer una concentración en estas zonas», señalaba ayer Sandra Serra, portavoz del Moviment Feminista.

Agresiones

Serra recuerda que movilizaciones como la de este jueves son necesarias para «hacer reaccionar a las diversas administraciones» de estas agresiones machistas y la necesidad de tomar medidas como la modificación del Código Penal español «para adaptarlo al convenio de Estambul». Es más, la portavoz recuerda que cada noche en zonas como la de Magaluf se registran denuncias por agresiones con esta «forma de ligoteo que se ha normalizado y no tiene nada de normal». «Este no es el turismo que queremos, queremos un turismo de calidad», recalca la portavoz del movimiento.

A la movilización se unieron no solo residentes de Calvià sino también congregó a representantes del Ajuntament del municipio como el alcalde Alfonso Rodríguez Badal, y los tenientes de alcalde Nati Francés o Rafael Serrado, entre otros representantes que se unieron a la protesta.