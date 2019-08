«Esta no es la foto que nos han vendido de es Trenc». Estas son las palabras que, según los encargados del chiringuito de ses Covetes (Campos), les dicen la mayoría de los turistas al llegar a la playa y ver la acumulación de alga. «La gente de los chiringuitos estamos a punto de ir a quemar la Conselleria de Medi Ambient. Creo que se debe llegar a un equilibrio bueno para el entorno y para los turistas», explica Rafael Posado, responsable del chiringuito de ses Covetes.

Entre los bañistas que este miércoles al mediodía nadaban o tomaban el sol en la zona de els Murters había diversidad de opiniones. Por una parte, los extranjeros encuestados no veían con malos ojos la presencia de posidona muerta en la orilla. Tanto una pareja francesa como el joven belga Oddi Yossine aseguran que «no es un problema». «El agua está muy limpia. Al cruzar las algas se pegan a la pierna pero poco más, no estoy en contra de la presencia de algas», añadía.

Por contra, dos bañistas locales, Antònia Flexas y Antònia Llaneras, mostraron su malestar, e incluso enfado. «Soy de sa Ràpita y nunca había visto esto. Es un desastre de alga. De toda esta zona, las playas de la Colònia de Sant Jordi son las únicas que se salvan», señalaba Flexas. «Estamos en el mes de agosto y basta con ver las hamacas que hay vacías», añadía. Por su parte, Llaneras manifestó que «entiendo que haya gente a quien no le guste, a mi me da igual. Pero hace años que venimos a esta playa y nunca la había visto así. Incluso los mayores, gente de 80 años, no habían visto tanta alga en verano».

Durante la mañana de este miércoles 4 personas anularon su reserva de hamacas y sombrilla en la playa. «Son decisiones políticas que dañan el turismo. No lo entiendo. Toda la vida se ha sacado el alga para abonar el campo y ahora no lo pueden hacer. Los turistas al ver tanta alga se van a otras playas. Nos anulan las reservas», explicaba Posado mientras recordaba que «desde el Govern nos dijeron que en un futuro agradeceremos la presencia de alga, que servirá para mejorar la playa».