El PP critica la falta de médico en el dispensario de Mancor al no cubrirse las vacaciones

La falta de médicos para cubrir todos los turnos de vacaciones de los facultativos ha provocado que durante algunos días de julio, Mancor se haya quedado sin consulta del médico de cabecera. Este hecho ha sido criticado por el PP local, que considera que esta situación hace que los días de espera para tener cita se superen una semana.

El Ajuntament de Mancor, sin embargo, asegura no tener constancia de quejas de usuarios y señala que las urgencias se atienden en Inca. «Son días puntuales en los que el IBSalut no personal suficiente para cubrir las vacaciones de los médicos, que también tienen derecho a su descanso; en cualquier caso, se atienden todas las urgencias en el PAC de Inca», señala la concejal Joana Maria Alba (Més).

Pep Frontera, portavoz del PP en Mancor, insiste en que «es intolerable que los ciudadanos de Mancor, especialmente los mayores, se tengan que desplazar a Inca por falta de médico, o porque este vaya saturado y no pueda desplazarse a hacer visitas a domicilio».

En este sentido, Alba señala que «lo ideal sería tener médico todos los días, pero no hay suficientes médicos sustitutos, aunque la atención a domicilio siempre se ha de prestar y el PP no ha sido capaz de concretar un solo vecino que no haya sido atendido».

En Mancor, la persona que tiene la plaza de médico está en comisión de servicios en otra comunidad, un factor que hace que desde el verano pasado haya rotación de médicos.