Artà apuesta por conservar un chiringuito en Cala Torta tras la demolición del actual

La playa de Cala Torta podría acoger un nuevo chiringuito tras la demolición del actual pero sería desmontable y de acuerdo a unos parámetros mediambientales muy definidos.

El pleno rechazó el lunes la propuesta de Unio Independent d’Artà (UIA), partido en la oposición, de eliminar definitivamente esta instalación para contribuir a la conservación de este espacio protegido. El equipo de gobierno (PSOE-PI y AA) junto con el PP votaron en contra.

La Demarcación de Costas precintó el actual chiringuito tras finalizar la concesión el 29 de julio del año pasado y se está a la espera de su demolición.

La regidora de Medi Ambient, Aina Comas, defendió «que el Ajuntament no desarrolle esta instalación no significa que no haya un tercero que se presente a la concesión. No tenemos ningún instrumento legal que nos de garantías que esta cala quedará sin ninguna instalación». Asimismo acusó a los Independents de «no habernos acompañado en ningún momento a la Conselleria a hacer alguna demanda en este sentido. Para que el dinero que de el chiringuito lo gestione un tercero y se vaya a Madrid es preferible que quede en Artà y se haga un proyecto que incluya cláusulas sociales».

El regidor del PP, Joan Lliteras, pidió al alcalde, Manolo Galán, si ya había fecha de demolición y éste respondió que todavía no han tenido notificación pero que «hemos pedido que sea tras la temporada turística».

El Ajuntament presentó el año pasado un proyecto para la recuperación dunar de Cala Torta, la gestión de la zona de descanso y la demolición y instalación temporal del bar y también de los lavabos. Un proyecto que consiguió una subvención de 150.000 euros del Consorci d’Allotjaments Turístics.