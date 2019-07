Revuelo en las redes por los comentarios «irónicos» del regidor de Medi Ambient de Capdepera

Una conversación privada entre el regidor de Medi Ambient, Quico Martínez, y un compañero de trabajo suyo ha creado un auténtico revuelo en las redes sociales después de que se publicara un fragmento de este diálogo en el que el político le advierte que enviará un celador a su finca. Muchos lo han entendido como «una amenaza» y piden explicaciones, mientras que el regidor asegura que «es una conversación irónica entre amigos».

Fue la mujer de este amigo, que había escrito en redes su opinión sobre la gestión de los servicios municipales, la que denunció en las redes la situación y publicó esta conversación. En ella Martínez escribe «mañana irá uno de mis celadores a tu finca, me imagino que no tendrás nada irregular ... así tu mujer la podrá publicar en el Facebook , no es broma para nada. Mañana irá uno de los dos que tengo».

Desde Més, partido en la oposición, han asegurado que «esta actuación es un ataque directo a los fundamentos democráticos más básicos y un intento de atemorizar a los ciudadanos a los cuáles ha de servir». Entienden que debería renunciar al cargo o que el alcalde le cesara.

Martínez se mostró afectado por lo sucedido y dijo que «me equivoque en el tono pero no era una amenaza. Está sacado de contexto. La gente me conoce y sabe que no actuó de esta manera. Son mis amigos y que ha sido todo un malentendido».