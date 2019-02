La posidonia protege es Trenc tras el paso de 'Helena'

La playa de es Trenc, en Mallorca, muestra en las últimas horas las consecuencias del fuerte oleaje ocasionado por el paso de la borrasca Helena por Baleares.

La Conselleria de Medio Ambiente ha compartido un vídeo de la playa totalmente cubierta de posidonia este lunes, «uno de los elementos más preciados e imprescindibles para conservar» nuestras playas.

Es Trenc desperta així. La força de l'onatge actua a l'hivern aportant a les nostres platges naturals un dels seus elements més preuats i imprescindibles per conservar-les. La posidònia actua com un mecanisme de defensa imprescindible per garantir-ne la seva conservació. pic.twitter.com/1GfHzHb0zt