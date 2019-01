Presentados los primeros 510 metros del vial a la estación de Alaró

La primera fase del futuro vial que enlazará Alaró con la estación de tren de Consell tendrá una longitud de 510 metros. Es el tramo que va desde donde finaliza la acera del cementerio hasta el almacén de material de construcción Simonet (Can Parrec, en el cruce con el Camí Vell d’Orient).

El vial, denominado «Eje Cívico», transcurrirá paralelo a la carretera (la Ma-2022), estará pavimentado y tendrá dos metros y medio de ancho. Para efectuar las obras será necesario rellenar la cuneta y crear un nuevo sistema de drenaje. Se sembrarán árboles y se dispondrá iluminación.

La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 450.000 euros. Se prevé que las obra salgan a licitación en febrero y se ejecuten en mayo de este año.

Guillem Balboa, alcalde de Alaró; Mercedes Garrido, consellera insular de Territori i Infraestructures; y Jaume Mateu, el director general de Mobilitat, presentaron este jueves esta primera fase del proyecto ante una treintena de vecinos. Algunos expresaron sus dudas sobre el impacto que esta actuación puede tener sobre su negocio.

La segunda fase será la construcción de una rotonda a la altura de Can Parrec, pero todavía no se sabe exactamente en qué punto. La tercera fase, que correrá a cargo de Serveis Ferroviaris, será la reclamada «vía verde» hasta la estación de Consell, que no transcurrirá paralela a la carretera. El domingo se ha convocado una marcha para reclamar su ejecución.