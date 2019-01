Tractorada ante el Consolat de la Mar

Una veintena de tractores han desfilado este viernes ante el Consolat de la Mar como protesta por la declaración de nuevas zonas de protección para las aves (ZEPA) en áreas agrarias.

Los tractores han hecho sonar sus cláxones a su paso por la sede del Govern balear.

El gerente de Asaja, Joan Simonet, ha registrado un escrito dirigido a la presidenta Armengol en el que se pide la retirada de estas ZEPA al considerar que se han aprobado sin consenso ni justificación técnica, y que perjudicarán las actividades agrarias y cinegéticas.

Este es el contenido de la carta registrada:

Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears

Francina Armengol Lluch

Palma, 18 de gener de 2019

Benvolguda Sra,

Hem sabut que avui al Consell de Govern s’havia d’aprovar la creació d’una sèrie de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAS).

Algunes d’aquestes zones afecten a territoris eminentment agraris, especialment les que inclouen terrenys de Maria de la Salut, Vilafranca, Llucmajor, Porreres i Sta. Margalida.

Aquesta iniciativa es va anunciar ara ja fa quasi dos anys i va tenir la oposició absoluta d’entitats agràries i de caçadors, endemés de la de varis dels ajuntaments afectats directament que així ho aprovaren als seus plenaris.

A aquella proposta, que no tenia una documentació tècnica que avalàs les delimitacions ni les decisions preses, es varen presentar una gran quantitat d’al·legacions. Aquestes al·legacions, a dia d’avui no han estat contestades, ni s’ha fet cap altra reunió amb els afectats.

Per tant no ens podem creure les declaracions del seu Conseller de Medi Ambient diguent que no hi haurà efectes negatius ni condicionants per l’activitat agrària ni cinegètica que es desenvolupa en aquelles zones. De fet, la normativa europea de desenvolupament rural reconeix que “s’han de compensar als agricultors pels costos addicionals i pèrdues d’ingressos que hagin experimentat como conseqüència de les dificultats derivades de l’aplicació de les directives de ZEPAS”.

No volem pensar, que al final de la legislatura aquest ha estat l’esperit de diàleg i consens que vostè va anunciar com a bandera del seu mandat.

Per tot l’exposat el motiu de la present és per demanar-li que es torni enrere l’acord pres per declarar ZEPAS a les zones agràries de Mallorca sense un consens amb els afectats directament.

En cas contrari, ens veurem obligats a realitzar aquelles accions que democràticament es puguin fer en defensa dels drets i interessos dels agricultors i caçadors afectats.

Atentament, la saluden, posant-nos a la seva disposició per allò que hagi de menester

El Govern aprobará este viernes 11 Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) de Baleares, con 11.775 hectáreas nuevas, lo que supondrá un incremento del 8,4 % de estos espacios protegidos en el archipiélago.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, precisó este jueves en una rueda de prensa que estas ampliaciones afectarán a ocho ZEPA de Mallorca, dos de Ibiza y otra de Formentera.