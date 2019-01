La portavoz del PSOE de Campanet compara un auto que permite un párking en rústico con la sentencia de la Manada

Rosa Maria Bestard Pons, comparó este martes en el pleno el auto judicial que permite mantener abierto el aparcamiento municipal de sa Creu construido en suelo rústico del municipio, con la La portavoz del PSOE de Campanet,, comparó este martes en el pleno el auto judicial que permite mantener abierto el aparcamiento municipal de sa Creu construido en suelo rústico del municipio, con la sentencia de la Manada

El comentario ha despertado una tormenta política de la que comienzan a hacerse eco las redes sociales. La propia Bestard reconoce que la comparación pudo ser «desafortunada» pide disculpas «a quien haya podido sentirse ofendido» pero asegura que «la han sacado de contexto para desviar la atención sobre la cuestión de fondo que es el hecho de que el Ajuntament han construido un aparcamiento ilegal en suelo rústico». «No he querido comparar la situación de las dos sentencias, sino explicar que se trata de dos sentencias polémicas, no era mi intención ofender a nadie, pero no me sabe mal pedir disculpas», añade.

La alcaldesa de Campanet, Magdalena Solivellas, ha calificado de «grosero y de mal gusto» el comentario de la socialista y lamenta que «se atreva a banalizar con un tema como este».

La situación evidencia el enfrentamiento histórico entre Més y PSOE en Campanet agudizado el pasado diciembre cuando la Agencia de Defensa del Territori (ADT) abrió un expediente sancionador al Ajuntament gobernado por Més por construir un aparcamiento ilegal en suelo rústico.

La ADT ordenó el cese de la actividad bajo amenaza de precinto y el Ajuntament lejos de acatar la orden, recurrió al juez para mantener abierta la instalación.