Mar Nicolau acepta encabezar la candidatura del PP en Inca

Mar Nicolau será finalmente la candidata del PP en Inca en las próximas elecciones municipales 2019. Así lo ha confirmado la joven y actual presidenta de una asociación empresarial, después de que la semana pasada Ultima Hora anticipase la posibilidad de que fuera ella la alcaldable por el PP en lugar del exalcalde Rafa Torres o la concejala Rosa Tarragó, quien se postulaba para encabezar la lista popular.

Así lo ha confirmado la joven, quien ha rehusado hacer declaraciones hasta que este martes, 15 de enero, sea presentada de manera oficial en una asamblea ante los afiliados del PP en Inca.

El anuncio de que Mar Nicolau podría ser la candidata del PP ha provocado malestar entre parte de los afiliados de Inca, que no fueron informados de esta decisión que se estaba gestando el pasado día 10 de diciembre, mientras se preparaba la cena de Navidad de la junta local del PP en Inca. Hasta el momento, Rosa Tarragó, concejal del partido popular en la capital del Raiguer durante las dos últimas legislaturas, era la mejor postulada para encabezar la lista, una vez que el exalcalde Rafa Torres anunciaba que no se presentaría.

De hecho, ayer un representante de esta militancia se puso en contacto con Ultimahora.es para criticar la designación de Nicolau. «Esta señora no es afiliada del partido y ha demostrado tener una línea ideológica totalmente diferente a la nuestra», explican, aludiendo al grupo privado de Facebook que administra Mar Nicolau, con más de 17.000 seguidores.

«En el Facebook No ets d'Inca sinó... del cual es administradora, ha mostrado su apoyo al independentismo catalán, su aversión a la lengua castellana y menosprecio hacia el Partido Popular. Creemos que tanto el señor Company como el señor Casado tienen que estar informados de semejantes comentarios, que les adjuntamos en este documento». Asimismo el grupo de disconformes con la candidatura de Mar Nicolau ha adjuntado capturas de publicaciones realizadas por la joven en las que textualmente, pide «la dimisión del presidente de este gobierno de mierda (en alusión a Mariano Rajoy) y de todos los que le van detrás». En otro mensaje publicado por Nicolau en 2013, en referencia al catalán en la administración, la joven escribe que «como me encuentre un funcionario que no me entienda en mallorquín lo mandaré 'a porgar fum'; en 'barco de rejilla', ¿queda claro?»

Finalmente, el tercer mensaje que critican estos afiliados ante la inminente presentación de la candidata del PP de Inca en las elecciones municipales, fue publicado por Mar Nicolau a raíz de las cargas policiales en Barcelona el 1 de octubre de 2017. En aquella ocasión Nicolau publicó que «somos la vergüenza de la Unión Europea y no quiero formar parte de este sistema violento».

Esta publicación provocó la semana pasada cierto revuelo en las redes sociales, después de que Vox criticara la ideología de Nicolau por este comentario. La joven salió al paso de estas críticas reiterando su «orgullo por ser inquera, mallorquina, balear y española".