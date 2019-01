El TSJB cierra el paso público por Ternelles hasta que el Govern apruebe un nuevo PORN

El Ajuntament de Pollença no podrá recuperar la servidumbre pública de paso para que los excursionistas vuelvan a caminar por Ternelles hasta Cala Castell, mientras el Govern no apruebe un nuevo Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana que refleje claramente los usos que se permiten en las llamadas zonas de exclusión, las más sensibles desde el punto de vista ambiental.

La servidumbre pública de acceso a Cala Castell estaba suspendida provisionalmente por el TSJB desde el pasado mes de julio a la espera de que el Ajuntament de Pollença adaptara su planeamiento urbanístico al PORN reconociendo la limitación del uso público vigentes en las zonas de exclusión por razones de conservación ambiental, tal y como le había ordenado el Supremo a raíz de una demanda de la familia March, propietaria de la finca.

20 personas al día

Con la propuesta de adaptación de su normativa que el Consistorio tramitaba ahora ante el Govern y que ya había obtenido el visto bueno de Biodiversitat, el Ajuntament pretendía no solo recuperar el sistema por el que hasta el pasado verano autorizaba el paso de hasta 20 personas al día por el Camí de Ternelles sino que incluso pretendía ampliar esta cifra a 58.

Para hacerlo se amparaba en una disposición adicional de la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Govern en el verano de 2016 que ‘flexibiliza’ las restricciones inicialmente vigentes en las zonas de exclusión abriendo la posibilidad de autorizar actividades de ocio (excursionismo, entre otras) en estas zonas sensibles. Esta disposición se aprobó ‘in extremis’ cuando faltaban solo unas semanas para que el Supremo determinara si cabía o no eliminar la servidumbre pública precisamente por la imposibilidad de llegar por el Camí de Ternelles hasta el mar sin atravesar las zonas sensibles.

La estrategia municipal para recuperar el paso público no gusta al TSJB que ha dictado ahora una interlocutoria con la que reprende al Consistorio por su propuesta y deja claro que no le permitirá autorizar el paso de excursionistas mientras el Govern no incorpore la disposición aprobada en 2016 al PORN y determine, no ya si el excursionismo es un «uso autorizable», sino si efectivamente es un «uso autorizado».

El Govern puede ahora tramitar una modificación puntual del PORN para adaptarlo a la disposición (sería la vía más rápida) o bien aprovechar la oportunidad para redactar un nuevo PORN que podría plantear cambios o incluso la eliminación de alguna zona de exclusión cuya finalidad medioambiental ha sido puesta en duda por los Pro Camins Públics. Y es que el TSJB dice en su última interlocutoria que «El PORN puede evolucionar y modificarse», cosa «absolutamente posible y aceptable».