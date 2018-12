Un canto a la solidaridad recibida tras la tragedia de Sant Llorenç. Esto es lo que ha hecho la organización juvenil Granots & Sopes.

Con la música de 'This is me' de El Gran showman, han escrito una letra que hace mención al drama vivido, pero que también da un mensaje positivo por toda la ayuda recibida.

'Som aquí' es el título del vídeo, en el que han participado muchos de los vecinos que las inundaciones tocaron de cerca. Es su manera de dar las gracias por el apoyo que han sentido en estos dos últimos meses.

«Mai podrem agrair tota l'ajuda rebuda els dies després de sa torrentada. Milers de voluntaris van arribar al poble amb l'objectiu d'ajudar a tots i cadascun dels afectats. Per això, hem elaborat una adaptació musical a partir de la coneguda cançó 'This is me' de The Greatest Showman que té com a objectiu rendir homenatge a tot aquest moviment que es va formar a partir del passat 9 d'octubre. Gràcies de tot cor. Esper que ho disfruteu tant com nosaltres.» Este es el texto que acompaña el vídeo.