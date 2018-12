El candidato de Vox en Inca dice que su comentario sobre los presos catalanes en huelga de hambre era «en tono irónico»

El candidato a la Alcaldía de Inca por Vox, Xisco Pol, ha asegura que el mensaje que lanzó ayer a través de Facebook en el que preguntaba si «¿Alguno sabe si ya se han muerto de hambre los de la huelga de hambre?» era en «tono irónico».

Después de la reacciones provocadas en las redes sociales tras esta publicación, Pol dice que «en ningún momento hice la pregunta con la intención de agraviar ni insultar. Simplemente la hice porque hace tiempo que no se sabe nada de los políticos que están en huelga de hambre».

El candidato de Vox en Inca, que hasta hace poco fue también el máximo responsable de la agrupación local de Protección Civil, asegura que «en mallorquín preguntamos si una persona está viva o muerta cuando hace mucho que no sabemos nada de ella. Mi comentario no va más allá. No lo hice porque deseara la muerte de nadie».