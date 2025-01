Vecinos de sa Teulera, en pie de guerra por un pino

Varios vecinos del barrio de Sa Teulera, adyacente al bosque de Bellver, están en pie de guerra por lo que consideran la «injustificada tala» de un pino de este parque público. «Hace unos días, nos encontramos a unos operarios que estaban podando ramas de un pino. Les preguntamos y nos dijeron que tenían orden de talarlo, porque caen hojas en la piscina comunitaria de unos vecinos», explica Daniel Mulet, vecino de la finca Sa Possessió. «Parece que no hay más razón que esa, ya que según nos han explicado, el árbol no ofrece ningún tipo de peligro o riesgo y no hay informe de tala», abunda.

Según cuenta, hasta en tres ocasiones, varios vecinos han impedido a los operarios continuar con la tala del árbol. «Nos han dicho que volverán, probablemente con la Policía», advierte. «Una vez que lo talen, ya no habrá vuelta atrás, así que pedimos algún tipo de informe sobre los motivos de esta intervención. Estamos movilizando a los vecinos, somos un grupo numeroso de gente que quiere evitar esta agresión a nuestro patrimonio medioambiental y estamos recogiendo firmas. En este barrio, estamos muy orgullosos de lo puro que es el aire gracias a la vegetación», argumenta Mulet, quien añade: «por lo que hemos podido averiguar, alguien de la comunidad tiene algún contacto en el Ayuntamiento que le está haciendo el favor de incluir la tala en los trabajos de poda». Desde el Ayuntamiento, se alega que «el motivo de la tala se debe a que toda la copa vuela sobre una propiedad privada, en concreto más de un 60 por ciento del total del árbol, y estos denominados vuelos sobre propiedades privadas no son legales». Según el Consistorio, « la propiedad solicitó la tala y, en cumplimiento con lo que establece la normativa, dio el visto bueno a esta petición. Un pino no se puede podar y dejar la copa en menos del 50 % de su volumen, porque se genera un riesgo. Por tanto, la opción más segura es la tala total del pino», explica Cort.