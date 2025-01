Un año más, la feria HORECA Baleares 2025, programada del 3 al 5 de febrero en el Velòdrom Illes Balears, presenta una agenda repleta de actividades para profesionales del sector de la hostelería y la restauración.

Con una agenda repleta de actividades, esta cita reunirá a chefs, empresarios y expertos de la industria, ofreciendo un espacio único para descubrir tendencias, participar en talleres prácticos, asistir a concursos gastronómicos y conectar con los líderes del sector.

Profesionales del sector buscaron las últimas novedades en la edición pasada , donde se dieron cita grandes chefs y los mejores productos locales.

Lunes, 3 de febrero

11.00 - 13.00hs: 6ª Edición del Concurso al Mejor Tartar Gourmet, donde chefs competirán por el título al mejor tartar.

13.00 - 14.00hs: Kike Bayano, Brand Ambassador de Coca-Cola, ofrecerá una sesión titulada ‘Fusión Líquida’.

14.00 - 14.30hs: Bernabé Caravotta del Grupo Vandal presentará ‘Cocina vegetal mediterránea – japonesa’.

15.30 - 16.00hs: El chef Marc Fosh del Restaurante Marc Fosh compartirá su enfoque Simply Mediterranean.

16.00 - 16.30hs: Tomeu Arbona y María José Orero de Fornet de la Soca hablarán sobre ‘Cocina tradicional con orgullo’.

Martes, 4 de febrero

10.30 - 11.30hs: El restaurante L'Arancina ofrecerá un taller práctico sobre cómo elaborar un arancino en casa.

11:30 - 12:00: El chef Andreu Genestra del Restaurante Andreu Genestra presentará ‘Mediterráneo Extremo’.

12.30 - 13.30hs: Ceremonia de homenajes y reconocimientos a figuras destacadas del sector, incluyendo a Catalina Mayol del restaurante Béns d’Avall y Jaume Bauzá de PROTUR.

14.00 - 16.00hs: 6ª edición del concurso al 'Mejor Bocata Gourmet' donde se evaluarán las propuestas más innovadoras.

Miércoles, 5 de febrero

11.00 - 12.30hs: 3ª Edición del Concurso de 'Cocina con Pescado Popular', destacando la creatividad en platos con pescado local.

12.30 - 12:50: Gabriela Oliva de La Oliva presentará 'Alfajores Artesanales: Fusión Argentina-Mallorca'.

13.20 - 13.40hs: Biel Vidal Carreras de Forn Ca Na Juanaineta explorará: 'Texturas de chocolate sin gluten'.

14.00 - 16.00hs: 3ª edición del concurso a la 'Mejor Pizza Gourme't, donde se evaluarán las mejores creaciones en pizza.

Con una programación que combina creatividad, aprendizaje y competencia, HORECA Baleares 2025 se convierte en el epicentro de la innovación gastronómica. Sin duda, una cita imprescindible para los profesionales que buscan estar a la vanguardia de la industria.

Una de las novedades: Sala Palma

Horeca Mallorca se encuentra a las puertas de su octava edición con la inauguración de la Sala Palma como novedad. Un nuevo espacio en el que se desarrollarán ponencias, debates y mesas redondas a cargo de reconocidos profesionales del sector. Creada con la colaboración del Ajuntament de Palma, tal y como apuntan desde la Organización, las actividades que acogerá la Sala Palma, están enfocadas a «conseguir un tejido empresarial más sólido, consciente y evolucionado».

Por ejemplo, el primer día pisarán esta nueva Sala Palma de Horeca Mallorca, el conocido chef Miquel Calent del restaurante Cuit y Can Calent, con su ponencia: Manteniendo la esencia y tradición gastronómica sin perder el ritmo del mercado. A la intervención de Calent, le seguirán tres nuevas ponencias: El desafío del relevo generacional en la hostelería, centrada en estrategias eficientes para conseguir una continuidad exitosa de los negocios emblemáticos en hostelería palmesana y mallorquina; Comunidades gastronómicas, promoviendo la artesanía y la sostenibilidad, a cargo de Viqui Sanglas, cofundadora y directora de All Those Food Market (Barcelona); y Estrategias para optimizar recursos y maximizar la productividad en un mercado competitivo, liderada por Blanca Facundo, Revenue & Yield Management en Restauración.

Conozca el resto de días de Sala Palma aquí