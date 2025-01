BiciPalma es desde ayer un servicio abierto a cualquier ciudadano, independientemente de donde viva. Una decisión que genera opiniones muy variadas entre los usuarios, si bien trasladan todos una idea común: «Saturará el servicio si no se compran más bicis» porque «hay escasez».

Biel da por hecho que Cort «se pondrá las pilas» para asegurarse de que haya más bicicletas. Si se dota adecuadamente, no le parece «mal» que lo puedan utilizar personas de la Part Forana, o turistas, «mientras no suba el precio del abono».

Ela, residente en Palma pero originaria de Nueva Zelanda, saca de la estación una bicicleta eléctrica junto a Pancho. Reconoce que «ya es difícil encontrar bicicletas» y aunque cree que «es bueno que todos en Mallorca puedan utilizarlas» le preocupa la «alta demanda» que se puede generar con los turistas.

«Lo veo mal. Tendrían que poner más bicicletas y que sean de las rosas [las eléctricas]», dice Germán, que se confiesa muy irritado: «Soy de los que más se queja en Twitter del servicio».

Manuel, universitario, avisa de que «ya hay pocas bicis para los residentes» y que a menudo se encuentra con que no tiene ninguna para llegar a la Plaça d’Espanya.

Turistas en bicis recién alquiladas a una empresa, pasando junto a la estación de BiciPalma.

Guzmán reflexiona sobre los precios, que serán los mismos para todo el mundo. Apunta que la apertura a turistas «supone añadir una presión adicional» a los residentes por el uso que harán «unas personas que no tienen las mismas obligaciones tributarias que el resto de la población y, por tanto, no van a contribuir de la misma manera al mantenimiento».

«Se acabó nuestra relación, me doy de baja del servicio. Si ahora mismo tengo muchos problemas para conseguir desplazarme en bici del trabajo a mi casa no me quiero imaginar luego», escribía María José en redes sociales tras leer la noticia.

Competencia desleal

El hecho de que la apertura se haya extendido a los turistas ha generado malestar entre las empresas de alquiler de bicicletas, que lo ven como una competencia desleal por parte de Cort. Los abonos de BiciPalma van desde nueve euros por tres meses hasta 24 euros por un año, precios muy bajos contra los que las empresas difícilmente podrían competir. «Es imposible bajar tanto nuestros precios, nos va a hacer daño», se lamentan Nacho Bonilla y Javier Muela en su tienda Call&Ride. Ellos alquilan bicicletas mecánicas por 15 euros al día o eléctricas por 25.

Nacho Bonilla y Javier Muela, frente a su tienda.

El mismo sentir trasladan desde Palma On Bike: «Nosotros tenemos prohibido tener las bicicletas fuera, y en cambio BiciPalma tiene en la calle un sistema automático», se queja Toni Bibiloni. Su tienda está, precisamente, a unos pocos metros de la estación de BiciPalma en Antoni Maura, y reconoce que a menudo han entrado turistas preguntando por las bicicletas municipales.