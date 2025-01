Pese a tener menos recorrido que otros polígonos industriales de la periferia de Palma, Can Valero muestra un volumen de actividad elevado, ya que además de la función que se le presupone, se le suman numerosos servicios allí presentes, además de infraestructuras educativas y deportivas que lo convierten en polo de atracción para miles de personas cada día. Incluso el nivel de movimiento no decrece en algunos momentos del fin de semana, al ubicarse allí un conocido campo de fútbol.

Pero esa frenética actividad, especialmente de lunes a viernes y más a primera hora de la mañana o a mediodía, se refleja en un problema extendido a lo largo del municipio de Palma, pero que en este punto deja imágenes que denotan el déficit de aparcamiento existente y el incivismo de quienes aprovechan cualquier resquicio para estacionar sus vehículos, y que lamentan algunos habituales no es vigilado de cerca por la Policía Local.

Ello genera en ocasiones situaciones de peligro, al ubicarse los coches o furgonetas en puntos que pueden obstaculizar o complicar el acceso a algunas de las calles, e incluso la visibilidad por parte de los peatones, en su práctica totalidad también conductores. Asociaciones como Vianants Mallorca han trasladado su preocupación por esta situación, además de lamentan la falta de buenas conexiones a través del transporte público con esos espacios.

Pasos de peatones, paradas de autobús, líneas amarillas... no hay tregua y todo hueco es bueno para aparcar en Can Valero en algunas franjas horarias, las de mayor movimiento, lo que crispa a empresarios, clientes y visitantes del polígono, quienes no esconden la necesidad de aparcamiento y nuevas plazas que descongestionen la zona en horario laboral, comercial y escolar, sus puntos 'calientes'.