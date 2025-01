Se avecina el día de Sant Sebastià, patrón de Palma, aunque, más que la fecha que se celebra en sí, el 20 de enero, es mucho mas conocida y esperada la víspera que le precede, la Revetla de Sant Sebastià, una noche repleta de conciertos, eventos y festejos que reflejan la tradición y las costumbres de la comunidad palmesana. De entre toda la programación, sin embargo, destaca un acontecimiento que es, sin duda, seña de identidad de la ciudad de Palma y que retrata a la perfección el sentimiento festivo de estas fechas: los correfocs.

En estas corridas, caracterizadas por bailes de fuego y luz donde los dimonis se refugian para caldear el ambiente, es muy habitual que los asistentes quieran formar parte para integrarse en este ‘ball de diables’. De esta manera, el 112 ha lanzado recomendaciones y consejos para disfrutar de un evento divertido y a la vez seguro.

El elemento más llamativo de los correfocs es, sin duda alguna, la pirotecnia que, a pesar de ser muy vistosa y llamativa, puede llegar a ser peligrosa si no se maneja con cuidado. En ese sentido, Emergències sugiere no encender el fuego con gasolina para no causar llamaradas, empleando en su lugar pastillas, gasoil o parafina. Además, se recomienda no tirar fuego a objetos de plástico ni a restos de comida ya que pueden generar humaredas, causando así zonas de poca visibilidad. En cuanto a los petardos, señalan que no se debe lanzar a zonas con fuego ni a contenedores. Igualmente, en zonas con fuego o material pirotécnico, es importante no fumar para no avivar las llamas, ni tampoco lanzar agua durante el festejo.

FESTES DE SANT ANTONI I SANT SEBASTIÀ 2025🔥@Emergencies_112 recomana adoptar mesures bàsiques de seguretat davant els foguerons i els correfocs dels propers dies. Gaudeix de la festa amb responsabilitat!#SantAntoni #SantSebastià #Seguretat pic.twitter.com/bMaUjPhehC — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) January 16, 2025

Desde el 112 también han remarcado la importancia de tomar medidas de protección para no quemarse o sufrir heridas durante el correfoc. En ese sentido, recomiendan vestir con ropa de manga larga hecha de algodón, llevar un calzado adecuado como deportivas, y también llevar elementos en la cara para protegernos los ojos y las orejas. Además, en cuanto a los más pequeños, se recomienda que sigan la fiesta desde una distancia prudencial.

Por último, Emergències ha destacado que, si se decide participar activamente en la fiesta, es importante mantener una actitud correcta con los dimonis, ya que muchas veces manejan material pirotécnico. Así, han marcado que no se les debe interponer obstáculos ni interferir en su papel de ningún modo.