Lluïsa Febrer, la autora del erótico cartel de Sant Sebastià LGTBIQ+ de la fiesta organizada por Podemos en la plaza Santa Eulàlia para el día de la Revetla, ha salido al paso de toda la polémica que se ha generado con su obra mediante un comunicado en su perfil de Instagram, en el que ha asegurado que está cansada de «estar todo el tiempo justificando mi obra».

Febrer ha señalado que le da «rabia» encontrase con esta situación, en la que debido a «3 o 4 ofendiditos con mucho poder» también se suma el «sentirme perseguida por los medios de comunicación». La artista ha tildado de escandaloso que alguien denuncie y pida retirar un cartel de una fiesta porque no «puede soportar otras maneras de vivir, entender y percibir el mundo».

Por otra parte, ha afirmado que su obra no es ofensiva si «no llevas puestas las gafas de sentirte ofendido. Es una imagen que ha despertado reacciones muy diversas. Y eso es positivo. Están los que se han reído, los que han vomitado (alcalde de Palma) y quizá están los que se hayan masturbado».

Por último, también ha pedido que se saque el carácter religioso de esta festividad «porque hace muchísimo rato que la religión no pinta nada. Esta revetla es la expresión festiva de un pueblo que se manifiesta mediante la pluralidad de géneros musicales y colectivos sociales», ha indicado.

La Revetla de Palma es una celebración NO-RELIGIOSA. Es una fiesta popular que se realiza en el contexto de Sant Antoni, donde el demonio y el fuego (símbolos de Mallorca) tienen un protagonismo especial. Sant Sebastià tiene un origen religioso pero el tiempo ha transformado su contenido. Sant Sebastià es un ejemplo de la evolución de unos símbolos tradicionales en una jornada festiva y comunitaria, que expresa los nuevos valores de la sociedad actual.

Por otro lado, me da mucha pereza tener que justificar todo el tiempo mi obra. Sus imágenes son subjetivas y no tienen un significado único. ¿No es bonito que todo el mundo vea algo diferente en una imagen? Su imaginación es el mayor poder que tenemos como seres humanos.

Da rabia encontrarme en esta situación debido a 3 o 4 ofendiditos con mucho poder y sentirme perseguida por los medios de comunicación. Es escandaloso que alguien denuncie y pida retirar el cartel de una fiesta porque no puede soportar otras formas de vivir, entender y percibir el mundo.

Mi cartel del concierto de la Santa Punxada no es ofensivo si no llevas puestas las gafas de sentirte ofendida. Es una imagen que ha despertado reacciones muy diversas. Y esto es positivo. Están los que se han reído, los que han vomitado (alcalde Palma) y quizá los hay que incluso se han masturbado. En definitiva, pienso que es hora de sacar el carácter religioso de esta fiesta porque hace muchísimo rato que la religión no pinta nada. La Verbena de San Sebastián es la expresión festiva de un pueblo, que se manifiesta a través de una pluralidad de géneros musicales y colectivos sociales. Es un espacio donde todas las diversidades tienen cabida y era bien hora de que la comunidad LGTBIQA+ tuviera su lugar.

Justo espero poder bailar mucho en la plaza Santa Eulàlia con estas maravillosas djs. Todos están invitados, incluso Abogados Cristianos. Yo no os odio pero no busquéis donde no hay. El patrón LGTBIQA+ es Sant Sebastià y día 19 celebraremos la libertad, la diversidad, el amor y las identidades heterogéneas.