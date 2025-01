La regidora de Podemos en el Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha salido al paso este lunes de la querella anunciada por Abogados Cristianos a raíz del cartel erotizado del patrón de la ciudad para la fiesta de Sant Sebastià Q+. La que también es coordinadora de Podemos Baleares ha dicho «no entender la polémica», argumentando que la vinculación del patrón de Palma al colectivo LGTBI tiene recorrido histórico: «Sant Sebastià lleva siendo un santo polémico más de 600 años. Ya en el renacimiento se le representó como una figura erotizada, hubo retablos que tuvieron que retirarse».

«En el siglo XIX Oscar Wilde fue condenado por sodomía y al salir de la prisión se puso el nombre de Sebastián. Lleva siendo una figura erotizada y reivindicaba por la comunidad LGTBI desde hace mucho tiempo. Toda su crítica [de los querellantes] es que estamos diciendo que es un icono gay, no es una cosa que digamos nosotros, no entendemos cómo Abogados Cristianos no sabe esta historia», se ha defendido Muñoz. La regidora ha apuntado igualmente que la comunidad LGTBI también se identifica con la historia del santo por la persecución que sufrió (fue martirizado por convertirse al cristianismo).

«Ése es el concepto que trasladamos a la dirección artística de nuestro evento», ha indicado Muñoz. En ese sentido, ha aclarado que su partido contrató una dirección artística (en manos de Víctor Conejo) que fue quien hizo el encargo del cartel a la artista Lluïsa Febrer (a quien, en cualquier caso, Muñoz ha trasladado el apoyo de Podemos). La portavoz morada ha añadido que no se dio «ninguna instrucción» concreta sobre lo que tenía que aparecer en el cartel pero que al recibirlo les «gustó». La regidora concedía que «es verdad que es llamativo» pero que como partido no quisieron «censurar a los artistas»: «Respaldamos la libertad de expresión, el cartel se comenzó a difundir y tuvo una acogida mayoritariamente buena».

Muñoz ha concluido señalando que el objetivo de la celebración alternativa de Sant Sebastià era precisamente «dar un espacio a los artistas locales y a la comunidad LGTBI», además de reivindicar la figura del santo como «patrón de todos». En esa línea ha prometido que no «callarán» frente a esta querella de «un lobby ultraderechista que hace esto por matonismo y por intentar amedrentarnos».