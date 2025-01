«Socialisme per canviar-ho tot * Aurora». Estas son las palabras que pueden leerse en la fachada del Colegio de Notarios de Palma, un edificio construido por el arquitecto Francisco Roca Simó en el año 1916 que tiene un alto valor patrimonial.

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) no ha tardado en reaccionar. «Quien vandaliza el patrimonio pierde la credibilidad», dice. No es la primera vez que la entidad conservacionista denuncia el aumento «exponencial» de pintadas vandálicas en la ciudad y solicita a las instituciones que adopten medidas contundentes para combatirla.

ARCA considera que los grafitis y pintadas degradan la ciudad y sus edificios. Hace ya seis años que puso en marcha la campaña ‘No pintadas vandálicas’, acompañada de fotodenuncias y firmas para forzar al Consistorio a borrar con la máxima celeridad cualquier pintada o graffiti con independencia de quién sea el titular del inmueble.