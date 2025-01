El Ajuntament matiza ahora su anuncio sobre que no habría multas en la Zona de Bajas Emisiones del centro de Palma durante todo el año. El decreto que establece ese periodo de gracia cubre sólo la mitad del año, y aunque a la consulta de este periódico hace casi dos semanas el consistorio no ofreció respuesta al respecto, este viernes ha reconocido que no hay certezas para la segunda mitad del ejercicio: en función de cómo se desarrolle la puesta en marcha los seis primeros meses, decidirá si hay que continuar sin multar el resto del año.

Noticias relacionadas ¿Puede entrar mi coche en las zonas de bajas emisiones de Palma? Más noticias relacionadas Desde el Ajuntament señalan ahora que ese periodo sin multas será de seis meses, un «plazo prudencial», y que será después, según evolucione la campaña», si se decide si este periodo no punitivo «se prorroga o no hasta final de año». No obstante, aseguran que «el espíritu político es que el año 2025, el primer año de vigencia de la ZBE, la ciudadanía esté convenientemente informada». Es decir, en junio sopesará si esa campaña informativa ha calado lo suficiente en la población. Este cambio de criterio sobre el periodo sin multas no es el primero; antes, el Ajuntament había informado de que no sancionaría los tres primeros meses. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) arrancó en Palma este 2025, y como regla general implica, en esta primera fase, que no podrán circular los vehículos con etiqueta A o sin distintivo, los más contaminantes. Con todo, la ordenanza contempla multitud de excepciones.