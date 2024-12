Coches estacionados en plazas de minusválidos, vados o líneas amarillas. Y lo más surrealista: encima de las aceras. Esta es la realidad que denuncian los vecinos de Pere Garau en Palma y que viven desde hace ya tiempo. Un grupo de residentes de la zona ha atendido a Ultima Hora y ha mostrado la problemática que vive el barrio, al que bautizan como «la ciudad sin ley».

«Es un problema que lleva sucediendo desde hace tiempo. Los vecinos estamos realmente hartos de ver coches amontonados en todos los sitios y para colmo, nos encontramos diariamente con vehículos mal estacionados y, lo que más molesta, encima de las aceras», señala Francisca D., una representante del grupo vecinal.

Esta problemática se hace latente «sobre todo por la tarde, a partir de las 17-18 horas. En esa franja empiezas a ver de todo. Parece que es una especie de aparca como puedas», señala esta vecina, que además manifiesta que no reciben ninguna ayuda para solucionar este tema. «Hemos llamado muchas veces a la Policía Local pero no hace nada. Un día nos encontramos con un agente en la calle y le comentamos el problema que hay en el barrio con los coches mal estacionados, pero nos dijo que ellos no podían hacer nada, que harían la vista gorda».

Sin embargo, este caos de estacionamiento contrae otras problemáticas, tal y como apunta Francisca. «Hay gente que debe aparcar en las plazas de minusválidos, usuarios que necesitan esos aparcamientos, pero parece que da igual. Tenemos vecinos que tienen personas mayores o hijos que van en sillas de ruedas y con los coches aparcados encima de la acera es imposible que puedan maniobrar. Es una vergüenza y nadie hace nada».

Los residentes de Pere Garau reclaman soluciones ante un conflicto que les afecta en su día a día. «Es que no podemos andar por la acera. Tienes que ir esquivando coches. Y luego están los que aparcan delante de vados o en doble fila. Sufrimos un auténtico colapso y sinceramente nos provoca mucha angustia porque no se soluciona. Si un día hay una emergencia o tenemos que salir de casa sacando el vehículo del garaje, no sabemos si podremos salir por si hay un coche que nos lo impida».

El pasado mes de octubre, el colectivo Vianants Mallorca ya puso de manifiesto esta situación, después de publicar en redes una imagen de un vehículo estacionado encima de la acera de una calle del barrio. «Esto pasa cada día. Podríamos mandar decenas de imágenes diarias», señalaron en su perfil de X (Twitter).