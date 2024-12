La EMT tiene una semana para decidir si aplica la gratuidad y avisa: «El Ajuntament no puede asumir el déficit»

O todo o nada: la EMT tiene una semana para decidir si aplica o no la gratuidad en el transporte un año más. El regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ha aclarado que una condición jurídica para beneficiarse de la subvención es que la medida se extienda todo el año, por lo que un municipio no puede sumarse a posteriori, ni tampoco hacer gratis el autobús sólo mientras dure el crédito asignado. En este sentido, Cort ha vuelto a quejarse de que la cantidad que recibe no basta para cubrir los costes y que eso ha generado un problema de flujo de caja en la empresa municipal. Así, Deudero ha dejado entrever, a la espera de conocer qué aprueba exactamente el Consejo de Ministros, que podrían no sumarse en 2025 si el Estado no garantiza suficientes fondos.

«El Ajuntament no puede asumir el déficit. No podemos trabajar con un entorno donde se incremente cada vez más la mengua de ingresos de la EMT, hay que sacar adelante proyectos y dar un servicio de calidad, que es lo que pide la gente», señalaba Deudero, preguntado por si aplicarán la gratuidad o no; una incógnita que, matiza, «todavía» no pueden responder. Todo está en el aire y el Consistorio seguramente necesite unos días para estudiar a contrarreloj el decreto del Gobierno para tomar una decisión. Noticias relacionadas Llucmajor reclamará a Palma mantener la gratuidad en la EMT En esa línea, Deudero ha protestado de nuevo por las fechas (el año pasado también se supo a finales de año, cuando las administraciones locales ya están aprobando sus presupuestos) y por la falta de comunicación directa entre instituciones, que ya que enterarse por ruedas de prensa y comunicados la semana pasada los dejó «asombrados». "Un presupuesto es una cosa muy seria que no puede estar pendiente de decisiones de último minuto. La realidad es que no lo tenemos por escrito y todavía no sabemos de qué estamos hablando para el año 2025", ha denunciado, en unas declaraciones realizadas antes de conocer los resultados de la reunión del Consejo de Ministros. Deudero ha recordado que la gratuidad «cuesta 25 millones» a la EMT pero «sólo llegan 18». El dinero de 2024 todavía no ha llegado pese a que el decreto hablaba de una liquidación trimestral. La empresa municipal estima además que la diferencia de ingresos y gastos se seguirá ensanchando si sigue la gratuidad porque atrae a más pasaje. La EMT pidió un crédito de 15 millones «para pagar nóminas y combustibles», con un gasto añadido de casi 400.000 euros en intereses. En las últimas semanas, en previsión de que los autobuses volvieran a ser de pago, la EMT había animado a la ciudadanía a actualizar sus perfiles de la tarjeta ciudadana y a comprar abonos. Deudero ha aclarado que si finalmente se aplica la gratuidad, se devolverá el importe de los abonos comprados.