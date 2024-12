Otro pequeño comercio cierra sus puertas en Palma. Genoveva Bebé, pequeño comercio especializado en los primeros años del niño, se ha despedido de sus clientes en redes sociales con una reflexión en la que se muestra crítico con la transformación del tejido comercial. «Crítico con la manera de ir a las tiendas que se ha generalizado estos últimos años. ¿Qué es esto de entrar en un negocio y no saludar? ¿Y no saber decir un 'adiós' o un 'gracias' al salir?». Su propietario, Matías Amengual, ha cerrado la persiana de un negocio que abrió en 1975. «Tras el covid, la gente dejó de ser pudorosa empezó a comprar y vender en Wallapop. La caída de la natalidad y el cambio de comportamiento de los consumidores, que optan por Amazon, nos han obligado a cerrar», señala Amengual.

El propietario de Genoveva Bebé señala que «es mucha la gente que al entrar a la tienda se comporta como si lo hiciera en una web: donde no necesitan socializar, pueden tocar todo sin pedir permiso, hacen fotos o comparan precios con Amazon... En fin, no saben estar. ¿Sabéis que el precio en la tienda supone algo más que el pago del artículo? ¿Ver, tocar o probar un artículo no forma parte del precio? ¿Y que os puedan explicar su uso o características?». De hecho, Amengual habla del «Comportamiento Amazon: entran sin saludar, tocan el producto y luego comparan los precios por Internet». El empresario, que ya ha cerrado la tienda hace diez días pero ha lanzado este incendiario post el pasado lunes, señala que «para atajar este comportamiento, hay tiendas que han empezado a cobrar a las personas que entran en las tiendas a probarse las botas y luego las compraban en Internet».

Estos días se encuentra en pleno proceso de liquidación y «he evidenciado otro comportamiento impensable hace un tiempo. Hay a quién no le han bastado los descuentos que hemos estado ofreciendo, y han tratado de negociar un precio más bajo. ¿Pero que se piensan que esto? ¿Una subasta? ¡Qué poco respeto por quien trata de cerrar lo más dignamente posible una etapa personal y empresarial!».

Desde el sentido post de despedida de esta tienda ubicada en la calle Jesús, los dueños del establecimiento lamentan que «después esta gente quiere dar un paseo por Palma para poder ver escaparates. Y Palma se está convirtiendo en una ciudad de franquicias (moda o alimentación), pseudo-cafeterías vintage, hoteles cinco estrellas y comercios regentados por chinos».

Tras trazar este retrato robot de la nueva Palma, desde esta tienda se preguntan si «¿es realmente esta la Palma que queremos? Si esperáis que sea el Ajuntament de Palma quién pare esto ya podéis sentar. Somos nosotros quienes con nuestro comportamiento provocan estos cambios. Si echáis colillas a tierra, la ciudad estará sucia. Si pasáis semáforos de peatones en rojo provocáis a otras personas y quizás un accidente. Si no acudís al pequeño comercio, este cerrará y la ciudad se entristece».

Amengual advierte que tras la pandemia, las marcas se lanzaron a vender por Internet aunque marcas como «Bugaboo pasó a priorizar la abanica en línea por ante el pequeño comercio. Ha habido marcas que han acabado corrigiendo esta estrategia, entendiendo que su punto fuerte tiene que ser la tienda, pero pienso que ya hacen tarde. Dentro nuestro sector también ha habido quién nos ha jugado en contra. Puedo decir que las relaciones entre las tiendas del sector en Palma y Mallorca ha estado cordial. La competencia no elimina el hecho de ser colegas y que todos rememos en un mismo sentido que es el que pretende que el cliente acabe eligiendo al pequeño comercio antes de que una gran superficie o en línea».

Pero no duda en señalar un comercio con descuentos del 70 por ciento: «¿Os lo creéis? Haber cerrado me permite charlar con más libertad y claridad. Solo me queda pediros una cosa: pensad en el pequeño comercio. Creo que la mayoría de los que habréis leído hasta aquí lo haréis. Aprovecho para decir que a través de aquí y Wallapop y quizás cualquier app seguiré ofreciendo el stock a precio de liquidación».