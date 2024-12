La Junta de Govern aprobará este miércoles la licitación de las obras de reforma y renaturalización de la plaza de Ses Meravelles, en el Arenal. El presupuesto base supera los 1,9 millones de euros, íntegramente financiados con fondos de la ecotasa. El plazo de ejecución de las obras es de diez meses, aunque en temporada alta no será posible llevar a cabo determinados trabajos.

La intervención renovará los senderos y asfaltado del parque, ahora envejecido y con roturas. En concreto, se actuará sobre todo el pavimento interior y exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la Calle Maravillas entre Calle Llaüt y la primera línea de playa. Asimismo, se reformará por completo la fuente de agua, dando permeabilidad al parque, y eliminando su jardinera y muro perimetral. La nueva fuente tendrá un pavimento pisable con nuevos chorros de agua.

Por otro lado, se ampliará la zona de juegos y se adaptará a la normativa vigente. Se instalarán nuevos juegos infantiles, juegos biosaludables y una nueva pérgola. Uno de los objetivos principales de la reforma es mejorar la accesibilidad, creando un parque sin diferencias a nivel de cota, por lo que en la acera exterior al parque de calle Maravillas se colocará un nuevo pavimento que ayudará a disminuir la altura del bordillo, hasta ahora muy elevada.

Con todas estas actuaciones, cuando finalicen las obras el parque tendrá cuatro accesos principales (C/ Llaut, C/ Maravillas, C/ Villagarcia de Arosa y C/ de s’Arenal) y dos accesos secundarios a través de los parterres existentes ejecutados mediante suelo estabilizado. En cuanto a renaturalización, se dotará el parque de nuevo arbolado y especies arbustivas, que irán acompañadas de una nueva red de riego.