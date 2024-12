A medida que Mallorca se convierte en un destino cada vez más frecuente entre las poblaciones escandinavas, la Isla está experimentando un cambio en los servicios que se ofrecen. La presencia de panaderías suecas y tiendas especializadas ha comenzado a reflejar las preferencias de estos visitantes, que quieren establecer su estilo de vida en este lado del Mediterráneo. Entre estas costumbres, las saunas juegan un papel fundamental, ya que son una parte integral de su rutina de bienestar. Así lo afirma Sophia Lie, modelo y emprendedora noruega que ha establecido su segundo centro de biohacking en Palma.

Este espacio, llamado HEAT by Sophia Lie, ubicado en el corazón del barrio de La Lonja, utiliza la biotecnología para mejorar el rendimiento humano, optimizar la salud y el bienestar. «Todo comenzó tras una década de viajes internacionales realizando trabajos como modelo, me encontré luchando contra la fatiga y el agotamiento extremo, desde entonces he trabajado en el método Sweat, Sculpt y Recover, una solución de recuperación que combina sesiones de sauna infrarroja, tratamientos desintoxicantes y técnicas como la crioterapia», asegura la emprendedora. Tras un primer centro en Estocolmo, por petición de sus clientes, Lie consideró que Palma era una buena ubicación para su segundo espacio de saunas y tratamientos en Europa.

Sophia Lie, modelo y fundadora de la sauna HEAT.

«Era una petición recurrente de nuestros clientes», afirma. Además, ella considera que Mallorca ofrece unas condiciones idóneas para su negocio, gracias a su ubicación geográfica, el alto flujo de visitantes y un estilo de vida relajado. Su esencia se basa principalmente en reducir la inflamación del cuerpo, y afirma que el clima exterior no afecta al interés en los servicios de sauna. «De hecho, nuestros tratamientos son ideales tras largos vuelos, ya que los viajes tienden a inflamar el cuerpo», explica Sophia Lie. Por este motivo, en su segundo espacio en Palma, en el Hotel Nobis, se enfocan en ofrecer sus servicios a «viajeros conscientes con su salud». «El drenaje linfático, la sauna infrarroja y la crioterapia, son imprescindibles para reducir la inflamación, esculpir el cuerpo y aliviar las piernas cansadas del viaje», explica la fundadora.

Las saunas llegan a La Lonja.

«Nuestros clientes en Palma se toman más tiempo en la sauna», asegura la emprendedora. Según explica, el estilo de vida saludable y deportivo de la Isla lleva a los usuarios del centro a disfrutar de hasta tres horas en sus instalaciones, mientras que en la ciudad sueca la media es de una hora. «Es una parte integral de su rutina, muchos tienen bonos mensuales y lo utilizan de la misma manera que el gimnasio», añade la experta. Ella misma abandera este modo de vida como respuesta a un estilo de vida demandante y de alto estrés.

Otro ejemplo de esta tendencia se encuentra en el mismo barrio es SeaSkin, una marca que fusiona sus raíces mediterráneas con las influencias nórdicas. «SeaSkin Life decidió abrir su primer spa en Palma porque tiene raíces en la Isla», afirman desde la empresa. Además, resaltan que «Mallorca, con su riqueza de recursos naturales y su conexión con el mar, es un lugar idóneo para desarrollar futuros proyectos que combinen la naturaleza, la sostenibilidad y el bienestar en un entorno que invita a la tranquilidad y el disfrute consciente». Una de las actividades que ofrecen es un circuito de aguas con sauna y duchas de contraste.

Esta práctica, muy popular en la cultura escandinava, está presente en personas de todas las edades. En Suecia, por ejemplo, la Agencia Tributaria (Skatteverket) ofrece un subsidio para actividades relacionadas con el bienestar, como el uso de los tratamientos de HEAT, a través de un sistema de beneficios laborales conocido como friskvård o bienestar laboral. Esta ayuda de 5.000 SEK al año, aproximadamente 425 euros, permite que los empleados canjeen beneficios destinados a mejorar su salud física y mental, que están reconocidas como parte de una rutina saludable.