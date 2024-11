Cuentacuentos, flashmobs, charangas, conciertos de corales y visitas de pajes reales y elfos de Papá Noel. Es la propuesta del Ajuntament de Palma para dinamizar el comercio de la ciudad estas navidades, desde este mismo viernes hasta principios de enero. La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha presentado la campaña acompañada de las presidentas de Afedeco y Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo, y el director general de Comercio, Toni Fuster.

Ferrer ha insistido en que el programa demuestra el compromiso de Cort con el comercio local de proximidad de Palma, «a la vez que cumplimos con el objetivo de satisfacer la demanda de ocio familiar que reclaman los ciudadanos». Por su parte, Fuster ha animado a los niños a «encontrar a los pajes y elfos en la ciudad». Este viernes el programa arranca con un flashmob en Blanquerna y un cuentacuentos en el Parc de Ses Estacions (junto al árbol de Navidad) por la tarde.

Este año Cort vuelve a impulsar las actuaciones de corales navideñas bajo el título 'El comercio canta en Navidad'. La actividad se repite tras la buena acogida de la edición anterior, «para continuar llevando la música y los villancicos a los diferentes rincones de Ciutat».

En concreto, las corales de Navidad serán de 18.30 a 19.30 horas con el siguiente programa: el 30 de noviembre, en plaza de Cort, actuará Palma Gospel Singers; el 5 de diciembre, en Jardins del Rei, Cor Gaudete; el día 6, también en Jardins del Rei, Musicart Lloseta; el día 7, en plaça de la Porta Pintada, Cor Cantarte y Cor Fundació Sa Nostra; el día 12, en plaça del Mercat, Cor Musicantes de Mallorca; el viernes 13, también en plaça del Mercat, Cor Escénico Optimus; el 14 de diciembre, en calle Sant Miquel, el Cor d’adults de Sant Francesc; el 18 de diciembre, en Can Pastilla (plaça de l’Església), el Cor de Pollença; el día 20, en passeig del Born, Cor Àgora Portals; el sábado 21, también en Born, el Cor de Dones Sant Francesc d’Inca; el 22 de diciembre, en passeig del Born, el grupo Motown Christmas y Grupo Coral; el día 23, en plaça de Cort y en Can Pastilla (plaça de l’Església), el cor de Son Dameto y el Cor de Dones de la UIB, respectivamente; el día 27 de diciembre, en calle Sant Miguel, el Cor de la Universitat Oberta per a Majors, y el día 28 de diciembre, en la plaça de la Porta Pintada, actuará el Cor Ciutat de Mallorca.

Otra de las apuestas del programa son las visitas de Papá Noel con su trineo de 17.30 a 19.30 horas, (algunos días de 17.00 a 20.00 horas). Quienes quieran ver a Santa Claus podrán hacerlo en plaça Major (30 de noviembre); Parc de Ses Estacions (30 de noviembre y 20 de diciembre); en Can Pastilla (13, 20 y 21 de diciembre), en carrer del Sindicat (el 30 de noviembre y los días 13, 21, 22 y 23 de diciembre), en calle Jaume II (el 30 de noviembre y los días 13, 14, 20, 21, 22 y 23 de diciembre); en calle Blanquerna (el 30 de noviembre y los días 13, 19 y 20 de diciembre); en calle de Velázquez (el 13 y 20 de diciembre); en calle Sant Miquel (los días 13, 14, 20, 21, 22 y 23 de diciembre); en calle de Sant Nicolau (el 30 de noviembre y el 13, 14, 21, 22 y 23 de diciembre); en calle Nuredduna (el 13 y 14 de diciembre); en plaça d’Espanya (el 20 y 21 de diciembre) y en passeig del Born (el 30 de noviembre y los días 13, 14, 20, 21, 22 y 23 de diciembre).

Igualmente, habrá visitas de Pajes Reales organizadas con el mismo horario: en el Parc de Ses Estacions (27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2, 3, y 4 de enero); en Can Pastilla (el 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero); en calle Sindicat (27, 28 y 29 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero), en Jaume II (los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre); calle Blanquerna (el 27 y el 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero); calle Velázquez (el 27 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero); calle Sant Miquel (el 14, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 2 y 4 de enero); calle Sant Nicolau (el 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero); en calle Nuredduna (27 y 28 de diciembre, y 2 y 3 de enero); en passeig del Born (el 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 2, 3 y 4 de enero), y en plaça d’Espanya (el 28 y 30 de diciembre y el 2 de enero).

Por otra parte, se ofrecerán cuentacuentos de 18 a 19.00 horas en Parc de Ses Estacions (el 29 y 30 de noviembre y el 6, 13 y 14 de diciembre) y en Can Pastilla (el 19 y 20 de diciembre), y de pintacaras, también de 18.00 a 19.00 horas en plaça Major (los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de diciembre).

Otras actividades serán los Flashmobs, de 18.30 a 19.30 horas, en calle Blanquerna (29 de noviembre), Jaume II (6 de diciembre), Sindicat (7 de diciembre) y Sant Miquel (12 de diciembre). Y las Charangas, de 18.30 horas a 19.30 horas, en calle Sant Miquel (7 de diciembre), Jaume II (13 de diciembre), Sindicat (14 de diciembre), Blanquerna (18 de diciembre) y Sant Nicolau (20 de diciembre).

Las representantes de las patronales han agradecido el esfuerzo del Ajuntament y que haya incorporado muchas de sus ideas. «Creemos que es un buen punto de partida, pediremos más participación para continuar mejorando las actividades», han apuntado, abogando por reforzar la colaboración directa para apoyar al comercio de proximidad. En esa línea han aplaudido la iniciativa de parking gratuito estas Navidades.