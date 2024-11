«Ayer el PSOE dijo en redes sociales que Turisme subía un 16 % el gasto en promoción turística; yo no lo he encontrado y me gustaría que me dijeran de dónde sale». Con estas palabras el primer teniente de alcalde Javier Bonet hizo patente su enfado por las acusaciones de la oposición durante la comisión para presentar las cuentas de su área. Bonet informó de que los fondos para políticas turísticas ascienden a 1,51 millones de euros, 2.500 euros menos que el año pasado, pero la izquierda cree que se «enmascara» un incremento («que no se quiere admitir») a través de otras partidas.

La documentación presupuestaria refleja una subida de 100.000 euros para la Fundació Turisme Palma 365 respecto a lo inicialmente presupuestado para 2024 (aunque en octubre se ampliaron sus fondos con 295.000 euros adicionales). Bonet desmintió que ese gasto sea exclusivamente atribuible a promoción; aseguró que buena parte cubre sueldos del personal y mantenimiento de oficinas. «Evidentemente también hay para promoción, pero se puede hacer de muchas maneras. En el patronato verán a qué va a ir la propuesta y podemos intentar llegar a acuerdos», ofreció. Noticias relacionadas Cort aumenta el presupuesto de promoción turística entre críticas de la izquierda por la masificación La izquierda, por su parte, llamó la atención sobre nuevas partidas computadas por separado a la de la Fundación: 80.000 euros para publicidad, difusión y patrocinios; 30.000 euros para eventos turísticos; y 2.000 euros para gastos diversos. En cambio, desaparecen 100.000 euros que en 2024 se presupuestaron para reforma de oficinas turísticas. Lucía Muñoz (Podemos) se mostró desconfiada: «Serán más porque ya sabemos a dónde van los remanentes no ejecutados». «Hay una clara intencionalidad de aumentarlo», consideró Daniel Oliveira (PSOE).