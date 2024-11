El área de Comerç, Restauració i Autónoms pretende impulsar el párking gratuito para fomentar las compras en el centro de Palma ante la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la competencia de las grandes superficies. La oposición ha criticado que las acciones de esta regiduría del Ajuntament de Palma tienen como objetivo el centro de la ciudad, dejando de lado el tejido comercial de los barrios.

La regidora Lupe Ferrer ha presentado las cuentas de su área para el año que viene, que contarán con 8,34 millones de euros, frente a los 8,1 millones del año anterior, lo que supone aumento aproximado del 3 por ciento. Dentro de este presupuesto, 959.700 euros corresponden a personal municipal adscrito al área y 7,38 millones de euros se destinan a PalmaActiva, de los cuales cerca de 2,1 millones de euros van dirigidos a las direcciones generales de Comerç i Restauració, y de Promoció Econòmica-Autònoms. Los 5,3 millones de euros restantes se corresponden al resto de servicios de PalmaActiva, que se dedica a la ocupación, formación, promoción y desarrollo económico local, así como de fomento empresarial y del espíritu emprendedor.

Comerç i Restauració cuenta con 860.219 euros para el ejercicio 2025, lo que representa un aumento del 50 por ciento, ya que se ha incorporado restauración a esta regiduría. También se incrementa un 154 por ciento el presupuesto a campañas de dinamización de las calles comerciales, impulso digital y restauración, con 318.959 euros. Ferrer explicó que se dinamizarán calles comerciales, tanto en el centro como en las barriadas. Además, incluye la introducción de ludotecas para niños, con el objetivo de familiarizarlos con el comercio local; la decoración de las calles comerciales para hacerlas más atractivas, o sinergias entre comercio local y restauración». La campaña de Navidad «se ampliará a los barrios de Ciutat, manteniendo su esencia tradicional e incluyendo un concurso de escaparates navideños», explicó la concejala.

En cuanto a restauración, se fomentarán ferias y propuestas gastronómicas, «impulsando eventos ya consolidados de gran proyección como TaPalma, Horeca y Chef Ins; así como propuestas nuevas como festivales de temporada, ferias gastronómicas interculturales, y talleres y clases magistrales», explicó la concejala.

Ferrer detalló que se incrementa «un 114 por ciento la partida destinada a la publicidad de campañas de comercio y restauración». Por otro lado, se destinarán 225.000 euros a subvenciones destinadas al comercio, reafirmando la apuesta del área con el negocio local, de los cuales 150.000 euros irán a los establecimientos emblemáticos de Palma. Y en cuanto a subvenciones en innovación, este año el presupuesto del área incluye una partida de 200.000 euros.

En lo que respecta a la Dirección General de Autónomos, aumenta sus cuentas en un 3 por ciento, hasta los 214.220 euros para emprendedores, autónomos y pymes. De esta partida se destinarán 41.000 euros, para mantenimiento, reparación y conservación del Centro de Empresa. También se impulsarán conferencias para autónomos y emprendedores.

La regidora de Més, Kika Coll, lamentó que «la política de Palma Activa está muy enfocada en comercios y restauración que están muy vinculados al centro de la ciudad. Se podría descentralizar. Estaría bien que parte de este presupuesto se destine a barriadas, todo pasa por el centro». Por su parte, el portavoz del grupo socialista Francisco Ducrós, señaló que «cuesta más el director general de autónomos que los programas que lleva a cabo su área, que apenas tiene funciones».

Ducrós recordó la campaña de vales de Palma activa, que «iban dirigidos a la ciudadanía y que se eliminaron el año pasado. El Govern y el Consell de Mallorca la siguen llevando a cabo», y coincidió con Coll al destacar que «no hacen dinamización de los barrios, solo del centro. Igual hay alguna acción en Can Pastilla y Blanquerna, eso es lo que son para ustedes los barrios de Palma». El concejal del PSOE añadió que «no hay inversiones en locales de PalmaActiva. Uno de los grandes problemas del comercio es la falta de relevo generacional y la dificultad de acceso a los locales del centro. No hay ni un solo programa de relevo generacional y no hacen ningún planteamiento de contar con más espacios para la apertura de negocios».