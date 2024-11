El Ajuntament de Palma no autorizará nuevas solicitudes de parques fotovoltaicos en suelo rústico. Así lo ha indicado el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, que ha subrayado que los proyectos que actualmente están en marcha se tramitaron durante la legislatura anterior. Según ha explicado, el departamento no puede informar favorablemente de ningún nuevo parque al haber decaído la parte detallada (POD) del Plan General. Para poder realizarlo el Ajuntament tendría que desarrollar un plan especial al respecto: «Y no tenemos intención de hacerlo». De hecho, el objetivo de Fidalgo es incorporar esta disposición en el futuro planeamiento definitivo, una vez esté listo el atlas fotovoltaico que prepara el Govern. Cort bloqueará así nuevos proyectos en rústico.

«La prioridad es mantener el paisaje del suelo rústico de la ciudad. Queremos un orden de prelación en el que primero vayan las placas solares en las superficies de edificios y suelo industrial, en los espacios libres que lo permitan, como aparcamientos», ha apuntado el concejal. Fidalgo también ha matizado que el Ajuntament informa pero no concede licencias urbanísticas para instalar parques solares, porque es una competencia autonómica. En cualquier caso ha insistido en que «quien ha favorecido la destrucción del suelo y del paisaje rústico en Palma no ha sido el equipo de gobierno de Jaime Martínez», sino que ha culpado a su predecesora en el cargo, Neus Truyol. Fidalgo ha reprochado a la ecosoberanista su «hipocresía y caradurismo» por la moción al respecto que ha llevado Més al pleno, instando a una moratoria. «Cuando tuvo la oportunidad de gobernar hizo lo contrario», apostillaba el ‘popular’. Según los datos proporcionados por Urbanisme, todos los informes favorables fueron concedidos durante la etapa anterior, y la única excepción es un trámite en 2023, pero del paso de una línea de un parque de Marratxí. De hecho Fidalgo ha acusado a Truyol de haber «teledirigido la instalación de parques de los que ahora abomina en el pleno azuzando a las asociaciones de vecinos». Se refería con ello a una instrucción de 2022 donde se estableció que se darían de alta y tramitarían todos los expedientes relativos a parques fotovoltaicos. Fidalgo también ha aludido a casos «dibujados expresamente» pasando superficies de suelo rústico a sistema general de infraestructuras con uso compatible al de parque solar, en el Parc Bit y terrenos cercanos a la universidad. «Truyol los dibujó sobre el planeamiento para que los promotores tuvieran parques fotovoltaicos donde antes había suelo rústico», ha asegurado Fidalgo. Además, Fidalgo ha anunciado que el Ajuntament, «por orden expresa» del alcalde, desistirá del parque fotovoltaico en la cantera de Son Quint iniciado por el propietario anterior de la finca, antes de que fuera comprada por la administración municipal. Según informó en su momento la Associació Son Quint, el proyecto estaba formado por 3.954 paneles solares de 340 WP. 'Renovables sí, però així no' En el pleno de este miércoles (que era el pleno de octubre que fue cancelado por la DANA) intervenía la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, en nombre de la plataforma 'Renovables sí, però així no', para defender la propuesta de moratoria, que en comisión fue aprobada. El 25 de octubre, el PP votó en contra de la moratoria y otros puntos a la espera de negociar cambios en el texto de cara al pleno, pero al abstenerse Vox, la iniciativa fue aprobada. Hoy, Alcázar ha alertado de la necesidad de poner freno a la proliferación de centrales solares con una planificación territorial que dé protección al suelo rústico. Además ha insistido en retirar este tipo de proyectos de la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos, porque cuando se les concede la consideración de interés público ello les permite sortear trámites municipales, sin que los ayuntamientos puedan intervenir. «¿No tienen nada que decir sobre este secuestro de la economía y las competencias municipales?», se preguntaba.