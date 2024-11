El Ajuntament afrontará el martes una jornada maratoniana que ha puesto en pie de guerra a la oposición. La Junta de Govern se reunirá para aprobar el proyecto de presupuestos a las 10.00 horas y a las 12.00 horas ha convocado a los grupos a la comisión donde los regidores comparecerán, hasta pasadas las 19.00 horas, para exponer en detalle el presupuesto de sus respectivas áreas. Hasta que no termine la reunión de la Junta, los grupos no tendrán acceso a los cientos de folios de la documentación.

En ese interludio, presumiblemente tendría lugar la rueda de prensa para presentar las cuentas a los medios. De este modo, los regidores de la oposición tendrán menos de dos horas para estudiarse el proyecto antes de la comisión, algo que tildan de «inédito» y «vergonzoso». El presupuesto se divide en áreas y es materialmente «imposible», denuncian, estudiarlos con un mínimo de rigor en tan poco tiempo, compararlos con otros años y detectar, por ejemplo, si faltan partidas. Y sobre todo, de cara a las comisiones, preparar sus preguntas a los regidores.

Desde el equipo de gobierno han indicado que la comisión (de Cuentas, Economía y Recursos Humanos) es puramente informativa y que en todo caso la oposición puede formular preguntas si tienen dudas. Después se abre un periodo para presentar alegaciones. PSOE, Més y Podemos remarcan que su papel es ejercer el control al gobierno, también en la comisión, y que esta organización torpedea su labor.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, presentó una queja formal al alcalde, Jaime Martínez, por este hecho «intolerable» y «nunca visto en el Ajuntament». «La oposición debe poder tener tiempo para revisar las cuentas y hacer consultas, las comparecencias no son para escuchar y ya está, sino para poder pedir información para presentar las enmiendas que se consideren necesarias. El reglamento del pleno sólo dice que el plazo de enmiendas debe terminar después de las comparecencias y que el resto del calendario es adaptable en lo que se acuerde en la Junta de Portavoces que debe haber para tratarlo», han protestado.

El mismo enfado se deja ver en Més. «Dejar tan poco tiempo para hacer enmiendas a los presupuestos pone de manifiesto dos hechos: en primer lugar, que el gobierno del PP es incapaz de realizar una mínima planificación del calendario y, en segundo lugar, que desprecia y obstaculiza la labor de control que en cualquier democracia tienen asignados los grupos de la oposición», han criticado los ecosoberanistas.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, calificó los hechos de «una vergüenza y una temeridad» que «impide a la oposición ejercer sus obligaciones de control». La concejal morada es la más perjudicada por esta organización, puesto que forma en solitario el grupo mixto y no puede repartirse el trabajo con otros compañeros ni turnarse para seguir las comparecencias, que se prolongarán durante más de ocho horas. Muñoz lamentó que «esta manera de hacer las cosas tan poco democrática» está siendo habitual en Cort: «Tiene un pacto presupuestario con Vox y todo lo que tengamos que aportar los demás no les importa. El debate no forma parte de la forma de funcionar de este equipo de gobierno».

Según el calendario que ha remitido el equipo de gobierno a los grupos, el 19 de noviembre finalizará el plazo de presentación de enmiendas. El 22 se celebrará la Junta de Portavoces para convocar el pleno extraordinario del 25 de noviembre para la aprobación inicial de las cuentas. Este mes tendrá así tres plenos ya que también se celebrarán el ordinario de noviembre y el de octubre que fue suspendido por la DANA. Hasta el 18 de diciembre se podrían presentar alegaciones y la siguiente comisión extraordinaria será el 20. Los presupuestos quedarían definitivamente aprobados el 23 de diciembre.